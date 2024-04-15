IPO新股｜茶百道：今年拓東南亞市場 擬港選址開店

四川百茶百道實業(茶百道，2555)今日起招股，最多集資25.9億元，一手入場費為3,535.3元。集團聯合創始人汪紅學表示，去年底集團海外首間店落戶韓國首爾試業，今年1月正式開張，指「營業情況超出想像」，未來仍計劃在當地增設門店；另外今年的潛力海外市場包括泰國、越南及馬來西亞，並計劃建立覆蓋東南亞市場的供應鏈體系，未來海外市場會來優先考慮東南亞。至於香港，汪紅學指本港地理、旅遊及購物資源豐厚，會綜合考慮開店，並透露已開始選址工作。

古計林：目前為來港上市最佳時機

至於茶百道每股17.5元的發售價，預測市盈率約22倍。聯合創始人古計林表示，定價主要考慮集團估值、投資者及二手市場接受程度，並認為市場可關注公司公來前景及發展策略，稱未來發展在反映價值的同時，亦為投資者留下豐厚的獲利空間。她又透露，雖然集團未引入基礎投資者，但國際配售的反應令人振奮，「收穫很多長期投資訂單」；並指本港投資者理性，不會著眼股市一時升跌，認為現時是上市的最佳時機。

稱與加盟店共贏 閉店率僅 2.3%

對於行業競爭及集團去年34.4%的毛利率能否維持，古計林指茶百道為行業領先參與者，而內地五大龍頭市佔率約四成，茶百道則佔約7%，認為集團在商業模式、產品研發、與上游食材合作及拓展網絡等，都有優勢，並指未來會加大技術投入，擴大產品組合，以維持及提升毛利率。汪紅學亦表示，集團去年閉店率只有2.3%，遠低於行業水平，並稱與加盟店以「共贏」為目標，並認為模式是促成功的關鍵。