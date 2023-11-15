IPO新股｜萬達商管年底前赴港IPO機會極低　投資者拒延期還款建議 (更新)

內地前首富王健林旗下的萬達集團，擬安排經營內地商場業務的萬達商業管理在香港IPO上市，第3次上市IPO申請已於今年4月到期失效。內媒早前報道，萬達商管早前有意延遲在港交所上市，因中證監早前發信指，年底未能IPO需付300億元回購，其後更向投資者提出延期還款建議。
不過外電最新引述消息人士報道，萬達集團旗下珠海萬達商管的上市前投資者拒絕延期支付300億元人民幣及年底到期利息的初步提議，故該公司年底前赴港IPO機會極低，意味或需需付300億元人幣回購。
【11月15日更新】
萬達商管年底前赴港IPO機會極低
據《彭博》引述消息人士指，萬達集團旗下的萬達商管，計劃赴港上市前，投資者拒絕延期支付300億元人民幣及年底到期利息的初步提議。
至於新建議中，則表明萬達商管短期內進行上市的可能性極微，因根據條款，若珠海萬達商管未能在今年底前上市，萬達同意向上市前投資者償還300億元人民幣。
萬達商管過往曾與投資者洽商補償建議
內媒《澎湃新聞》從知情人士處獲悉，萬達商管正與投資者洽商提供補償，因在2023年底前，萬達商管無法在港交所上市的話，中證監指，萬達商管需向投資者償還約300億元的股權回購款。
《澎湃新聞》又報道，鑑於近期市場環境未向好，萬達商管可能會選擇在明年再進行IPO。萬達商管強調，若能夠獲得監管部門的批準，且在市場條件轉好有利的情況下，珠海萬達商管仍有可能在今年年底前上市。
中證監：年底未能IPO需付300億元回購
中證監信內表示，監管機構並要求補充說明上市進展情況，並評估上述事項對公司短期償債能力的影響，指出若萬達商業無法在今年底前成功上市，公司需向上市前投資者回購300億元人民幣股權。
擬新股集資30億美元
較早前市場消息指，萬達商管擬以新股集資30億美元，但近月市況反覆不定，市場缺乏大型新股上市多時。
萬達商管早於2021年申請香港上市，但申請兩度失效，去年10月第3度遞表，第3次申請將於今年4月到期失效。