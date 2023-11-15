IPO新股｜萬達商管年底前赴港IPO機會極低　投資者拒延期還款建議 (更新)

內地前首富王健林旗下的萬達集團，擬安排經營內地商場業務的萬達商業管理在香港IPO上市，第3次上市IPO申請已於今年4月到期失效。內媒早前報道，萬達商管早前有意延遲在港交所上市，因中證監早前發信指，年底未能IPO需付300億元回購，其後更向投資者提出延期還款建議。

不過外電最新引述消息人士報道，萬達集團旗下珠海萬達商管的上市前投資者拒絕延期支付300億元人民幣及年底到期利息的初步提議，故該公司年底前赴港IPO機會極低，意味或需需付300億元人幣回購。

【11月15日更新】