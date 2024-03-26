IPO新股｜阿里巴巴旗下菜鳥宣布撤回赴港上市申請 (更新)

阿里巴巴去年 發公告 表示，擬分拆菜鳥在港主板獨立上市，並已向聯交所提交分拆計劃，指擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為阿里的子公司。

阿里巴巴（9988）旗下物流公司「菜鳥網絡」去年宣布赴港上市。不過，周二（3月26日）阿里巴巴宣布，菜鳥已撤回其在香港聯交所的首次公開發行及上市申請。

阿里巴巴（9988）旗下物流公司「菜鳥網絡」，5月前傳出計劃最快明年初在本港上市。最新阿里巴巴發公告表示，擬分拆菜鳥在港主板獨立上市，並已向聯交所提交分拆計劃，指擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥 50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為阿里的子公司。

菜鳥 營收按年增長 25%

菜鳥最新亦公布截至2022年9月30日止季度業績的財務及業務亮點。菜鳥營收達228.23億元人民幣，按年增長25%，主要受惠於跨境履約解決方案收入的增長；經調整EBITA為9.06億元人民幣。

跨境物流方面，菜鳥於9月聯合速賣通（AliExpress）推出跨境物流旗艦產品「全球5日達」，覆蓋8個國家和地區，包括西班牙、英國、比利時、荷蘭等多個歐洲重點跨境電商市場，亦與速賣通聯合升級了其他全球重點市場的物流解決方案。

當中北美方面，增加美國本地落地配佈局，縮短洛杉磯、紐約等主要城區的本地配送時間至2天；中東：阿聯酋、阿曼等國家的菜鳥跨境物流時效從30天提速至12-14個工作日。

為提升香港用戶的網購體驗，菜鳥率先在香港推出「次日達，晚到必賠」承諾，從內地菜鳥集運倉發出的包裹，最晚第二天可送達香港的自提點或用戶手中。目前菜鳥香港累計用戶已突破260萬。

目前，菜鳥已實現中國到179個國家及地區跨境物流的端到端可追蹤。

中證監要求菜鳥補充境外上市資料

中證監指，股權架構方面要求菜鳥說明阿里巴巴及第二大股東沈國軍，透過多個境外持股平台持有公司股份的原因等問題，並對照監管指引清單說明相關情況，沈國軍現持有14.59%菜鳥股份。

股權激勵方面，中證監會要求菜鳥補充說明股權激勵計劃的合規性；控制架構方面，中證監要求說明主要境內營運實體菜鳥網路、杭州菜鳥物流及深圳北領股東等的股權轉讓相關情況，以及浙江菜鳥與杭州菜鳥及股東簽署兩套協議的原因等問題。

規範運作，中證監要求說明包括公司開發、運營的網站、APP、小程序等產品收集及儲存的客戶信息規模、數據收集使用情況，是否涉及向第三方或向境外提供個人用戶數據信息，是否符合個人信息出境有關法律法規規定，並說明上市前後個人信息保護和數據安全的安排或措施。

獨立性方面，中證監要求說明包括發行人與母公司阿里巴巴在業務、資產、人員、機構、財務等方面的獨立性情況；分拆安排方面，中證監要求說明阿里巴巴集團所控制資產或業務分拆上市的主要考慮、分拆原則和整體安排等。

菜鳥將仍為阿里子公司

阿里巴巴周二（26日）宣布，擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥，公司已就擬議分拆向聯交所提交分拆計劃，且聯交所已確認公司可進行擬議分拆。

阿里指，現擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售），擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為公司的子公司。

至於阿里有關擬議分拆的詳情，包括全球發售的規模和架構、公司於菜鳥的股份百分比的減幅，則尚未最终確定，須待包括獲得聯交所上市委員會批准菜鳥股份上市及買賣、完成向中證監提交的菜鳥股份上市及發售相關備案以及董事會及菜鳥董事會及股東作出最終決定後，方可作實。

現時公司持有菜鳥約69.54%的股份。菜鳥主要為中國和全球商家及品牌、電商平台、消費者及物流公司，提供物流服務及解決方案，業務包括國際物流、國內物流與科技及其他服務。