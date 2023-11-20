IPO新股｜阿里巴巴旗下菜鳥赴港上市　菜鳥營收按年增25% (更新)

阿里巴巴（9988）旗下物流公司「菜鳥網絡」赴港上市。阿里巴巴發公告表示，擬分拆菜鳥在港主板獨立上市，並已向聯交所提交分拆計劃，指擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為阿里的子公司。
【11月20日更新】
菜鳥營收按年增長25%
菜鳥最新亦公布截至2022年9月30日止季度業績的財務及業務亮點。菜鳥營收達228.23億元人民幣，按年增長25%，主要受惠於跨境履約解決方案收入的增長；經調整EBITA為9.06億元人民幣。
跨境物流方面，菜鳥於9月聯合速賣通（AliExpress）推出跨境物流旗艦產品「全球5日達」，覆蓋8個國家和地區，包括西班牙、英國、比利時、荷蘭等多個歐洲重點跨境電商市場，亦與速賣通聯合升級了其他全球重點市場的物流解決方案。
當中北美方面，增加美國本地落地配佈局，縮短洛杉磯、紐約等主要城區的本地配送時間至2天；中東：阿聯酋、阿曼等國家的菜鳥跨境物流時效從30天提速至12-14個工作日。
為提升香港用戶的網購體驗，菜鳥率先在香港推出「次日達，晚到必賠」承諾，從內地菜鳥集運倉發出的包裹，最晚第二天可送達香港的自提點或用戶手中。目前菜鳥香港累計用戶已突破260萬。
目前，菜鳥已實現中國到179個國家及地區跨境物流的端到端可追蹤。
中證監要求菜鳥補充境外上市資料
中證監指，股權架構方面要求菜鳥說明阿里巴巴及第二大股東沈國軍，透過多個境外持股平台持有公司股份的原因等問題，並對照監管指引清單說明相關情況，沈國軍現持有14.59%菜鳥股份。
股權激勵方面，中證監會要求菜鳥補充說明股權激勵計劃的合規性；控制架構方面，中證監要求說明主要境內營運實體菜鳥網路、杭州菜鳥物流及深圳北領股東等的股權轉讓相關情況，以及浙江菜鳥與杭州菜鳥及股東簽署兩套協議的原因等問題。
規範運作，中證監要求說明包括公司開發、運營的網站、APP、小程序等產品收集及儲存的客戶信息規模、數據收集使用情況，是否涉及向第三方或向境外提供個人用戶數據信息，是否符合個人信息出境有關法律法規規定，並說明上市前後個人信息保護和數據安全的安排或措施。
獨立性方面，中證監要求說明包括發行人與母公司阿里巴巴在業務、資產、人員、機構、財務等方面的獨立性情況；分拆安排方面，中證監要求說明阿里巴巴集團所控制資產或業務分拆上市的主要考慮、分拆原則和整體安排等。
菜鳥將仍為阿里子公司
阿里巴巴周二（26日）宣布，擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥，公司已就擬議分拆向聯交所提交分拆計劃，且聯交所已確認公司可進行擬議分拆。
阿里指，現擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售），擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為公司的子公司。
至於阿里有關擬議分拆的詳情，包括全球發售的規模和架構、公司於菜鳥的股份百分比的減幅，則尚未最终確定，須待包括獲得聯交所上市委員會批准菜鳥股份上市及買賣、完成向中證監提交的菜鳥股份上市及發售相關備案以及董事會及菜鳥董事會及股東作出最終決定後，方可作實。
現時公司持有菜鳥約69.54%的股份。菜鳥主要為中國和全球商家及品牌、電商平台、消費者及物流公司，提供物流服務及解決方案，業務包括國際物流、國內物流與科技及其他服務。
阿里巴巴：分拆有助投資者更好評價
董事會亦於公告中表示，認為擬議分拆將對公司及菜鳥有利，包括：
- 擬議分拆將可使投資者能夠更好地評估本公司的價值，並專注於阿里巴巴未分拆集團的業務
- 擬議分拆可更好地反映菜鳥集團自身的價值，並提高其運營及財務透明度，從而使投資者將能夠分開評價及評估菜鳥集團與阿里巴巴未分拆集團的業績及潛力
- 菜鳥的業務有別於與阿里巴巴未分拆集團業務相對更多元化的模式，將吸引專門關注菜鳥集團業務的投資者群體
- 預期擬議分拆將提高菜鳥集團的價值，進而令公司作為菜鳥的控股股東及其股東整體受益，因為菜鳥於聯交所上市將提高菜鳥集團在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的獨立形象，這將有助於菜鳥更好地洽談及招攬更多業務
- 使菜鳥能夠在未來有需要時直接及獨立地進入股權及債務資本市場，並進一步增強其獲得銀行信貸融資的能力，從而更有效地部署阿里巴巴未分拆集團的財務資源
- 為希望對物流服務業務狀況進行信用分析及據此提供貸款的評級機構及金融機構提供清晰的菜鳥集團信用狀況
- 使公司及菜鳥的管理層的職責及問責性與其各自的經營及財務表現更直接一致
菜鳥尚未落實上市規模
較早前《彭博》報道，菜鳥尚未落實上市規模及時間表，最快上市詳情或因應市場情況作調整。菜鳥代表拒絕置評，阿里巴巴代表則將彭博社的查詢轉回給菜鳥。
此前曾經報道，菜鳥估值逾200億美元（折合約1,580億港元），並指集團正與中金及花旗合作，目標較早前計劃年底上市推遲。
至於目前或因市況及消費股的投資氣氛不佳，令盒馬估值不如預期，分拆盒馬上市的計劃將暫時擱置。
阿里巴巴「1+6+N」組織變革
阿里巴巴創辦人馬雲自3月底確認返回內地杭州後，該集團在當月28日向員工發信，宣布將重組為六個主要業務部門，是為「1+6+N」組織變革，可以在準備就緒時進行融資和IPO（首次公開招股），被認為是「阿里巴巴24年來最重要的一次組織變革」。市場亦憧憬阿里巴巴是次分拆計劃，或對香港新股市場起提振作用。