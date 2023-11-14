IPO新股｜阿里巴巴旗下菜鳥赴港上市　被中證監要求補充到境外上市資料 (更新)

阿里巴巴（9988）旗下物流公司「菜鳥網絡」赴港上市。阿里巴巴發公告表示，擬分拆菜鳥在港主板獨立上市，並已向聯交所提交分拆計劃，指擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為阿里的子公司。 近日菜烏赴港上市現動向，中證監近日要求菜鳥就境外發行上市補充備案材料，據知涉及股權結構、股權激勵、控制架構、規範運作、獨立性和分拆安排六方面。 【11月14日更新】 中證監要求菜鳥補充境外上市資料 中證監指，股權架構方面要求菜鳥說明阿里巴巴及第二大股東沈國軍，透過多個境外持股平台持有公司股份的原因等問題，並對照監管指引清單說明相關情況，沈國軍現持有14.59%菜鳥股份。 股權激勵方面，中證監會要求菜鳥補充說明股權激勵計劃的合規性；控制架構方面，中證監要求說明主要境內營運實體菜鳥網路、杭州菜鳥物流及深圳北領股東等的股權轉讓相關情況，以及浙江菜鳥與杭州菜鳥及股東簽署兩套協議的原因等問題。 規範運作，中證監要求說明包括公司開發、運營的網站、APP、小程序等產品收集及儲存的客戶信息規模、數據收集使用情況，是否涉及向第三方或向境外提供個人用戶數據信息，是否符合個人信息出境有關法律法規規定，並說明上市前後個人信息保護和數據安全的安排或措施。 獨立性方面，中證監要求說明包括發行人與母公司阿里巴巴在業務、資產、人員、機構、財務等方面的獨立性情況；分拆安排方面，中證監要求說明阿里巴巴集團所控制資產或業務分拆上市的主要考慮、分拆原則和整體安排等。

菜鳥已向聯交所遞初步招股書 據菜鳥初步招股文件顯示，阿里於2021至2023年度，每年貢獻菜鳥約30%收入，截至6月底止首季，佔比約29.7%。至於菜鳥過去兩年均虧損逾20億元人民幣，不過上季按年扭虧為盈，轉賺近4億人民幣。 此外，有傳上市集資有望約10億美元的菜鳥若年內成功掛牌，有望成為本港今年新股集資王，花旗、中信證券及摩根大通出任聯席保薦人。最新菜鳥最新公布，進一步委任摩根士丹利為整體協調人，但並非公司新股保薦人。 菜鳥將仍為阿里子公司 阿里巴巴周二（26日）宣布，擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主板獨立上市的方式分拆菜鳥，公司已就擬議分拆向聯交所提交分拆計劃，且聯交所已確認公司可進行擬議分拆。 阿里指，現擬議分拆將以菜鳥股份全球發售的方式進行（包括香港公開發售及國際發售），擬議分拆完成後，公司將繼續持有菜鳥50%以上的股份，因此，菜鳥將仍為公司的子公司。 至於阿里有關擬議分拆的詳情，包括全球發售的規模和架構、公司於菜鳥的股份百分比的減幅，則尚未最终確定，須待包括獲得聯交所上市委員會批准菜鳥股份上市及買賣、完成向中證監提交的菜鳥股份上市及發售相關備案以及董事會及菜鳥董事會及股東作出最終決定後，方可作實。 現時公司持有菜鳥約69.54%的股份。菜鳥主要為中國和全球商家及品牌、電商平台、消費者及物流公司，提供物流服務及解決方案，業務包括國際物流、國內物流與科技及其他服務。