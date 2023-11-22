IPO新股｜電池巨頭寧德時代　據報擬最快明年赴港上市

内地近年積極開拓新能源車市場，外電報道，汽車電池製造商電池巨頭寧德時代（深：300750），擬最快明年赴港上市。此前寧德時代原計劃在瑞士發行全球存託憑證（GDR），並集資50至60億美元，惟內地監管機構表示擔憂而擱置計劃。目前寧德時代未有回覆消息。

《IFR》報道引述消息指，由於寧德時代赴港上市計劃屬初期階段，因此尚未清楚集資規模，但參考GDR目標集資規模，料集資50至60億美元（折合約389.79至467.74億港元）。

消息稱，若交易成事，牽頭行將由中信建投、中金、高盛和瑞銀（UBS）負責，上述券商曾負責籌備寧德時代於2022年的450億元人民幣A股配股活動。

消息人士續指，對於寧德時代及其他大型A股公司而言，目前集資不能通過A股或GDR進行，唯一選擇是透過香港上市。內地監管機構近期亦嚴格控制國內新股上市及後續集資規模，故在港上市，可令寧德時代更易獲取國際資金。

寧德時代由2011年創立，於2017年成為全球動力電池的銷量冠軍，集團生產的電池有多間車廠採用，包括Tesla等國際大品牌。同時，現時全球每3輛電動車中，便有1輛車的電池產自寧德時代。