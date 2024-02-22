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財經
2024-02-22 16:00:00

IPO新股｜順豐擬再遞交港交所上市申請　集資降至20億美元 (更新)

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順豐控股據報籌備香港上市，擬集資20億至30億美元。(資料圖片)

內地物流巨頭企業順豐控股（SZ：002352）去年已向聯交所提交上市IPO申請，集資額最多30億美元（約234億港元），惟此前的申請已於周三失效。

最新IFR報道，順豐擬重新提交在香港上市申請，可能籌集約10億至20億美元，較去年8月料籌20至30億美元的目標相降低。公司於去年8月首次向港交所提交上市申請，6個月後失效。

【2月22日更新】

順豐上年度利潤按年升13%

據順豐控股此前的招股書指，截至2023年3月底止季度，順豐利潤16.73億（人民幣，下同），按年升13%；收入610.48億，按年跌3%。

至於去年純利62.3億，按年增31.7%，相當於每股盈利1.28元；收入2,674.9億，按年增29.1%。目前順豐創辦人王衛間接擁有26.8億股，佔已發行股本權益的54.68%。

順豐1993年在香港成立

順豐招股書指，集資擬用於：

  1. 加強國際及跨境物流能力
  2. 提升及優化在中國的物流網絡及服務
  3. 研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務；
  4. 用作營運資金及一般企業用途。

此外，順豐控股於1993年在香港成立，其後發展重心改為在內地，2017年成功在深交所借殼上市，現已是全球第4大的上市快遞公司；招股書截至去年底，擁有約180萬活躍月結客戶及約5.85億散單客戶。

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順豐控股3年前已計劃上市

順豐控股早於3年前已與上市顧問初步討論香港上市計劃，而目前有關討論仍在進行之中，上市時間和規模都可能有變。

順豐目前市值約390億美元

順豐控股現時市值約為390億美元（折合約3,042億港元），將來有機會成為僅次於UPS、DHL和 FedEx的全球第4大上市快遞服務公司。

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