IPO新股｜香港成中東企業理想上市地點　貿發局：反映港資本市場長期穩健

香港政府年初起積極把挫中東機遇，官員更多次外訪中東與企業及投資者會面。貿發局一份研究報告指，中東企業視香港為理想上市地點，當中由此三方面有利條件，致本港成中東企業上市首選，分別為在香港能確保資金來源、香港與亞洲多國（特別是中國內地）擁緊密聯繫、在港能獲得更多國際認可。

香港貿發局和建銀國際聯合發表研究報告，研究於今年6月至10月期間進行。結果顯示，以中東的能源及再生能源、醫療保健及高科技產業、基建以及金融業最能受惠於香港上市。