IPO新股｜香港成中東企業理想上市地點　貿發局：反映港資本市場長期穩健

香港政府年初起積極把挫中東機遇，官員更多次外訪中東與企業及投資者會面。貿發局一份研究報告指，中東企業視香港為理想上市地點，當中由此三方面有利條件，致本港成中東企業上市首選，分別為在香港能確保資金來源、香港與亞洲多國（特別是中國內地）擁緊密聯繫、在港能獲得更多國際認可。
香港貿發局和建銀國際聯合發表研究報告，研究於今年6月至10月期間進行。結果顯示，以中東的能源及再生能源、醫療保健及高科技產業、基建以及金融業最能受惠於香港上市。
中東企業認可香港法治制度
報告又指，香港地理位置優越，聯通亞洲主要市場，尤其是內地及東盟市場，對阿聯酋及沙特獨具吸引力。若中東企業在香港上市，將能夠充分利用香港的地理優勢，同時享有完善的網絡和穩定的營商環境，並受惠於香港的法治制度和充裕的優秀人才，從而提供最高質素的專業服務。除此之外，香港容許資本自由流通，以及具備透明和穩定的聯繫匯率制度，都是香港獨一無二的優勢。
香港貿發局研究總監范婉兒表示，香港市場擁有多元化的國際機構投資者基礎，對希望拓展亞洲區內業務的中東企業而言大有裨益。另外，香港股市有充足的廣度及深度，加上一直以來交投活躍，反映香港資本市場長期穩健。
建銀國際企業融資和資本市場服務主管，董事總經理潘麗容表示，該報告全面分析了中東企業在香港上市的好處，其中包括能獲得更多的資本青睞、如何受惠於世界一流的監管制度、充滿活力的營商環境及通往龐大的中國市場。