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財經
2023-11-24 15:40:00

IPO新股｜Golden Goose金鵝擬進行IPO　銀行家為搶生意討好齊「撞鞋」

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IPO新股｜Golden Goose金鵝擬進行IPO，銀行家為搶生意討好齊「撞鞋」。(網上圖片)

意大利品牌Golden Goose（金鵝）以「小髒鞋」聞名，日前傳出公司計劃於米蘭作首次公開發行股票（IPO），當中更發生一宗搶生意尷尬情景。據知情人士透露，多間希望在這宗潛在IPO生意上搶下一席位的銀行家，紛紛穿著該品牌，一雙要價600美元的運動鞋參與會議，出現尷尬「撞鞋」事件。

至少20名銀行家穿著「小髒鞋」

《彭博》引述知情人士報道，至少20名投資銀行家在宣傳時穿著Golden Goose運動鞋。其中一位銀行家表示，自己為了生意不得以趕到Golden Goose的米蘭旗艦店購買鞋子，到場後才發現其他競爭對手原來亦做了相同事情。

報道又表示，上周有十多家銀行，就Golden Goose於米蘭IPO的交易參與競爭，提出公司估值為30億至40億歐元。此前Golden Goose母企Permira，在2020年以13億歐元收購公司，之前曾考慮出售，惟知情人士指，現時重心已轉移為上市。

Golden Goose品牌於2000年創立，2015年被比利時私募基金Ergon Capital Partners，以約8,000萬元收購75%，該企鞋子採用「髒污感」並配上大星設計，是首個將球鞋從街頭風格，提升至奢侈品等級的品牌。

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