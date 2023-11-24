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財經
2023-11-24 18:21:00

IPO新股｜K Cash下周一起招股入場費約3960元　同系Katch早前捲入姜濤首映之亂 (更新)

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新股IPO｜K Cash金融科技通過上市聆訊，同系Katch早前捲入姜濤首映之亂。(KCASH)

新股IPO｜K Cash金融科技通過上市聆訊，同系Katch早前捲入姜濤首映之亂。(KCASH)

康業信貸集團旗下K Cash 10月19日通過上市聆訊。 該股下周一至周四（11月27日至30日）正式招股，新上市編號為「2483」。K Cash亦是首家計劃使用FINI（港交所新股結算平台）上市的公司。

是次K Cash計劃發行1.25億股，一成於香港作公開發售。K Cash招股價介乎1.64元至1.96元，最多集2.45億元。每手（2000股）入場費3,959.54元，預計12月5日上市。

【11月24日更新】

康業信貸集團旗下K Cash金融科技通過上市聆訊。(康業信貸圖片)

康業信貸旗下K Cash上市集資

港交所初步招股文件披露，K Cash去年利息收入淨額2.11億元，按年下跌9.87%；今年首5月利息收入淨額9,500萬元，按年增長5.32%；去年溢利6,790萬元，按年下跌11.93%；溢利為2,290萬元，按年29.54%。星展及中國平安資本(香港)為獨家保薦人。

K Cash表示，公司主要收益來源，為向借款人提供貸款產生的利息收入，2023年首5個月，來自無抵押業主貸款佔利息收入的66.5%、私人貸款佔28.7%、中小企貸款佔4.8%。

K Cash指，公司計劃集資所得金額，將用於加強科技能力；擴大貸款組合；以及用作一般營運資金及一般企業用途。目前康業信貸集團，由本地富商李根興及李根泰家族全資擁有。

2020年，公司曾以「康業金融科技」之名向聯交所申請上市。

同系Katch早前捲入姜濤首映之亂

至於與K Cash同系的「Katch」會員優惠平台，早前捲入明星姜濤「首映之亂」。作為贊助商的Katch冠名贊助《我的天堂城市》電影首映禮，惟當日場面混亂，Katch代表在首映禮即時離場，其後深夜發聲明表示不滿。

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據初步招股文件顯示，46歲的K Cash非執行董事陳詠詩同時身兼Katch營運總監。

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