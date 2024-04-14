IPO｜內地音頻平台喜馬拉雅擬再來港招股 集資用於收購 提升AI能力

內地最大在線音頻平台喜馬拉雅擬再次來港上市，據其最新初步招股文件顯示，高盛、摩根士丹利及中金為聯席保薦人，該公司2022年曾計劃來港招股，據報道當時擬集資約1億美元(約7.8億港元)。
至於集資將用於擴大及提升所提供內容並賦能內容創作者；提升下一代技術、AI及大數據能力，以加強在線音頻行業的領導地位，並進一步提高營運效 率；將用於潛在戰略合作關係及聯盟、投資及收購等。
平均月活躍用戶達逾3億
據初步招股文件指，該股去年平均月活躍用戶達逾3億，包括1.33億移動端平均月活躍用戶，升9.3%，及1.69億通過物聯網及其他第三方平台用戶，與2022年度相若。平均每日移動端活躍用戶3,300萬，增6.1%。
去年經調整收益2.2億元人民幣
去年純利29.5億元(人民幣，下同)，按年升1.4%，營業額61.6億元，多1.7%，毛利34.7億元，漲一成，毛利率56.3%，揚4.4個百分點，非國際財務報告準則計量經調整收益2.2億元，2022年度則蝕2.95億元，主要由於用戶群擴大、變現能力增強、及通過優化成本結構提高毛利率，以及提高運營效率。
該股又指，展望未來，計劃通過以下方式進一步提高盈利能力，包括繼續擴大用戶群及用戶參與度；)通過多元化提高變現能力；及提高經營槓桿，包括繼續優化毛利率及經營效率，將能夠產生更多收入及優化成本管理，以提高盈利能力及經營現金。