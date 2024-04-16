IPO｜出門問問今招股 入場費4141元

出門問問今起招股，計劃發售8,456.8萬股，集資約3.5億元。圖為其網站。

內地AIGC(即利用人工智能自動生成內容並根據用戶輸入的關鍵詞或要求生成個性化內容)企業出門問問(2438)今起招股，計劃發售8,456.8萬股，每股招股價介乎3.7至4.1元，集資約3.5億元，每手1,000股入場費約4,141.3元。預期將於本月24日(下周三)掛牌。中金及招銀國際為聯席保薦人。倘以招股價上限計，市值約61.1億元。

Google及紅杉資本為股東

出門問問於2012年成立，是一家以生成式AI與語音交互技術為核心業務的人工智能公司，致力於為包括全球內容創作者、企業和消費者等用戶提供AI CoPilot解決方案等。該公司完成多輪融資，股東包括紅杉資本、歌爾股份、真格基金、SIG海納亞洲、Google等。