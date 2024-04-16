IPO｜出門問問今招股 入場費4141元

內地AIGC(即利用人工智能自動生成內容並根據用戶輸入的關鍵詞或要求生成個性化內容)企業出門問問(2438)今起招股，計劃發售8,456.8萬股，每股招股價介乎3.7至4.1元，集資約3.5億元，每手1,000股入場費約4,141.3元。預期將於本月24日(下周三)掛牌。中金及招銀國際為聯席保薦人。倘以招股價上限計，市值約61.1億元。
Google及紅杉資本為股東
出門問問於2012年成立，是一家以生成式AI與語音交互技術為核心業務的人工智能公司，致力於為包括全球內容創作者、企業和消費者等用戶提供AI CoPilot解決方案等。該公司完成多輪融資，股東包括紅杉資本、歌爾股份、真格基金、SIG海納亞洲、Google等。
是次集資所得，約44.3%或1.22億元用於持續提高建模技術，以進行模型訓練，通過在未來數年引進優秀的技術和人才；35.7%用於解決方案開發及營銷；10%用於尋求戰略聯盟、投資及收購，以實施解決方案發展的長期增長策略等。
去年虧損擴大至8億人幣
去年虧損由6.7億元，擴大至8億元(人民幣，下同)，營業額約5.1億元，與2022年度相若，毛利3.2億元，減3%，非國際財務報告準則計量計盈利1753萬元，削84%，去年毛利率64.3%，少2.9個百分點。