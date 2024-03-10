IPO｜廚具品牌卡羅特擬上市 集資作收購

廚具品牌卡羅特(Carote)遞交上市申請，聯席保薦人有招銀國際及法巴。(網上圖片)

廚具品牌卡羅特(Carote)向港交所(388)遞交上市申請，聯席保薦人有招銀國際及法巴。集資將用於物色收購及投資機會；產品研發；擴張銷售渠道；以及ESG相關投資等。

該公司總部位於內地杭州，於2007年成立，最初主要為海外品牌提供OEM服務，於2013年轉而專注發展ODM業務，為國際品牌所有者及零售商設計、開發及製造定製化廚具產品。

未來可分派淨利潤 20% 股利

該股指，今年首兩個月銷售額按年大增，海外銷售額增長超過一倍，主要是由於美國及西歐客戶需求增加及品牌知名度提升，將續開發新產品，並於今年1 月及2月推出超過190個新SKU。另計劃每年宣派及派付不少於未來可分派淨利潤20%股利。