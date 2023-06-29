IPO｜港上半年IPO集資額升0.6% 安永削全年預測

安永指，全球IPO宗數和集資額上半年分別下降5%和36%，至615間及609億美元。

環球市況波動，全球上半年IPO活動持續放緩，IPO宗數和集資額分別下降5%和36%，至615間及609億美元。至於香港期內料有29家公司首發上市，集資額約178億元，宗數和集資額按年升45%和0.6%，去年同期由於受新冠疫情影響，本港IPO活動處於歷史低位。

對於港股的下半年趨勢，安永香港審計服務合夥人賴耘峯指，當前港股機遇與風險並存。世界經濟增長前景仍面臨較大不確定性，美國市場表現或將持續制約港股，加之地緣政治環境等因素，均影響香港市場。但隨著世界銀行上調全球和內地經濟增長預期，港交所(388)正式實施多項利好新規，以及港股依然是內地企業重要上市目的地之一，預計下半年香港IPO活動有望回升。不過，基於上半年表現，該行將全年香港IPO集資額預測由之前的2,000億元，下調至1,500億元。