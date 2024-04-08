IPO｜港首季IPO僅集資47億09年來新低 全球排名第十 遜瑞士印度

本港新股市場(IPO)淡靜，據德勤中國資本市場服務部指本港首季新股市場集資額僅47億元，按年減少近三成，新股上市數目亦挫33%至12隻，金額及數量均創2009年同期以來新低，期內欠缺重磅及中概股回流香港，以新股融資額計算，香港在IPO於全球排名，首季跌至第10位。

以新股融資額來計算，紐約證券交易所期內完成全球十大新股中的4隻，期內以12隻新股及集資額336億元而取得第一名，當中包括今年迄今全球第二大來自芬蘭跨國運動用品公司Amer Sports的新股；納斯達克以完成另外全球十大新股中另外3隻較細規模新股隨後。由於有一間護膚品公司同時為首季全球最大新股於瑞士證券交易所上市，以1隻新股集資199億元，使該證券交易所一躍成為第三名。