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財經
2024-04-08 16:43:16

IPO｜港首季IPO僅集資47億09年來新低 全球排名第十 遜瑞士印度

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IPO｜港首季IPO僅集資47億09年來新低 全球排名第十 遜瑞士印度

德勤中國資本市場服務部華南區(香港)上市業務主管合夥人呂志宏(左二)指，該行暫預期本港今年將有80隻新股上市，融資1,000億元，全球排名亦可重回五甲。

本港新股市場(IPO)淡靜，據德勤中國資本市場服務部指本港首季新股市場集資額僅47億元，按年減少近三成，新股上市數目亦挫33%12隻，金額及數量均創2009年同期以來新低，期內欠缺重磅及中概股回流香港，以新股融資額計算，香港在IPO於全球排名，首季跌至第10位。

以新股融資額來計算，紐約證券交易所期內完成全球十大新股中的4隻，期內以12隻新股及集資額336億元而取得第一名，當中包括今年迄今全球第二大來自芬蘭跨國運動用品公司Amer Sports的新股；納斯達克以完成另外全球十大新股中另外3隻較細規模新股隨後。由於有一間護膚品公司同時為首季全球最大新股於瑞士證券交易所上市，以1隻新股集資199億元，使該證券交易所一躍成為第三名。

11新股上交所上市 籌162

至於印度證券交易所因大量新股上市而位居第四，有60隻新股及集資178億元。在多間大型製造與科技、傳媒及電訊公司上市後，上海證券交易所排名中獲得第五位，共有11隻新股及集資162億元。

德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏指，但在3月份本港開始有更多正面跡象及更多新股上市，市場成交狀況更理想，在第一季度末期時準備上市公司名單亦有擴大，預期隨著美國將於年內減息，將令資金回流，港府為促進股票市場流動性而推出更多措施、內地持續推出的經濟改善措施，最終逐漸令到香港新股市場再進一步回暖。

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維持港今年新股集資額1000億不變

該行暫預期港今年將有80隻新股上市，融資1,000億元全球排名亦可重回五甲。

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