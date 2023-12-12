IPO｜知行汽車今招股籌逾6億 金源氫化入場費3030元

兩新股計劃招股。知行汽車科技(1274)指，發售約2,211.6萬股H股，每股招股價29.65元，每手100股入場費約2,994.9元，集資約6.55億元，今日至周五招股，預期12月20日掛牌。

集資將用於加強公司自動駕駛解決方案及產品的研發；研發總部、生產廠房及新生產線的資本開支；擴大銷售及服務網絡等。該股已引入浙江七新智行信息技術、蘇州工業園區產業投資基金、潤淼資產管理及嘉實國際基金為基石投資者，合共認購6,650萬美元股份。

知行預告今年續虧損

該公司持已商業化的L2級至L2+級自動駕駛解決方案，並正為整車廠(OEM)開發L2至L4級自動駕駛解決方案，今年上半年收入為5.4億元人民幣，升51%。自2020年以來持續虧損，今年料續產生虧損淨額及經營現金流出淨額。