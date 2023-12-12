IPO｜知行汽車今招股籌逾6億 金源氫化入場費3030元

兩新股計劃招股。知行汽車科技(1274)指，發售約2,211.6萬股H股，每股招股價29.65元，每手100股入場費約2,994.9元，集資約6.55億元，今日至周五招股，預期12月20日掛牌。
集資將用於加強公司自動駕駛解決方案及產品的研發；研發總部、生產廠房及新生產線的資本開支；擴大銷售及服務網絡等。該股已引入浙江七新智行信息技術、蘇州工業園區產業投資基金、潤淼資產管理及嘉實國際基金為基石投資者，合共認購6,650萬美元股份。
知行預告今年續虧損
該公司持已商業化的L2級至L2+級自動駕駛解決方案，並正為整車廠(OEM)開發L2至L4級自動駕駛解決方案，今年上半年收入為5.4億元人民幣，升51%。自2020年以來持續虧損，今年料續產生虧損淨額及經營現金流出淨額。
另外，河南金源氫化化工(2502)擬發售2.38億股H股，招股價1.1至1.5元，集資最多約3.5億元，每手2,000股入場費3,030.25元。集資用於在鄭州市增建6至10座配有加氫設施的加氣站；用於投資及/或收購選定上游及下游市場參與者等。
金源氫化上半年少賺41%
該股今年上半年賺5,088萬元人民幣，減41%，收入約10.76億元人民幣，跌0.3%，毛利1.1億元人民幣，挫35%。其控股股東為河南金馬能源(6885)，為河南省大型焦炭生產商，亦為其能源產品生產源於金馬集團供應的焦爐煤氣中所含的甲烷及氫氣。