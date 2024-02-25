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財經
2024-02-25 21:11:14

IPO｜茶百道擬港上市傳籌23億 集資拓咖啡市場及研新產品

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IPO｜茶百道擬港上市傳籌23億 集資拓咖啡市場及研新產品

茶百道擬來港上市，中金為獨家保薦人。據外電指，計劃集資最多3億美元。圖為其網站。

四川百茶百道實業(茶百道)上周五再次遞表申請來港上市，中金為獨家保薦人。據外電引消息指，擬首季在港上市，集資最多3億美元(23.4億港元)

初步招股文件顯示，根據弗若斯特沙利文報告，按去年零售額計，茶百道在內地現製茶飲店市場中排名第三，市場份額達6.8%。內地共有7,927間門店，遍布31個省市。內地現製茶飲店行業規模2018年至2023年複合增長率高達25.2%，遠高於軟飲料行業4.4%整體增速，現製茶飲店未來亦有廣闊成長空間，2023年至2028年複合增長率預計高達16.8%

集資將用於提高整體運營能力及強化供應鏈；發展數字化能力及委聘和培訓專 業人才；推廣自營咖啡品牌及在內地各地鋪設咖啡店網絡；用於產品開發及創新等。

去年經調整淨利潤12.5億元人民幣 增三成

茶百道去年純利按年升19.4%，至11.39億元人民幣，收入升34.8%57.04億元人民幣；非國際財務報告準則計量EBITDA14.29億元人民幣，增18.9%，非國際財務報告準則計量經調整EBITDA15.3億元人民幣，升27.6%，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤12.5億元人民幣，漲三成。

每家門店平均銷量14.3萬杯

加盟店毛利率去年維持34.6%；直營店則為11.1%，跌3.4個百分點。去年總零售額169.1億元人民幣，升26.8%，總銷量逾10億杯；每單平均零售額27.4元人民幣，減4.2%，每家門店平均銷量14.3萬杯，升3.3%

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