IPO｜茶百道擬港上市傳籌23億 集資拓咖啡市場及研新產品

初步招股文件顯示，根據弗若斯特沙利文報告，按去年零售額計，茶百道在內地現製茶飲店市場中排名第三，市場份額達6.8%。內地共有7,927間門店，遍布31個省市。內地現製茶飲店行業規模2018年至2023年複合增長率高達25.2%，遠高於軟飲料行業4.4%整體增速，現製茶飲店未來亦有廣闊成長空間，2023年至2028年複合增長率預計高達16.8%。

集資將用於提高整體運營能力及強化供應鏈；發展數字化能力及委聘和培訓專 業人才；推廣自營咖啡品牌及在內地各地鋪設咖啡店網絡；用於產品開發及創新等。