IPO｜茶飲店古茗擬港上市 傳籌23億

內地最大大眾現製茶飲店品牌古茗控股(Good me)上載初步招股文件，高盛及瑞銀為聯席保薦人。早前傳集資約3億美元(約23.4億港元)。

根據灼識諮詢報告，其GMV去年為192億元人民幣，按年增37.2%，截至去年底共有9001家門店，按年漲35%，絕大部分為加盟店，小程序的註冊會員人數已達到約9,400萬名，上季活躍會員人數超過3,600萬名。其口號為「每天一杯喝不膩」。

9 個月賺 10 億元人民幣 飆近 3 倍

截至去年9月底止9個月利潤10億元人民幣，按年增2.7倍，營業額55.7億元人民幣，升33.9%，毛利17.3億元人民幣，飆近五成，經營利潤揚63%，至12.9億元人民幣。非國際財務報告準則計量經調整利潤10.4億元人民幣，漲73%。