IPO｜茶飲店古茗擬港上市 傳籌23億

內地最大大眾現製茶飲店品牌古茗控股(Good me)上載初步招股文件，高盛及瑞銀為聯席保薦人。早前傳集資約3億美元(約23.4億港元)。
根據灼識諮詢報告，其GMV去年為192億元人民幣，按年增37.2%，截至去年底共有9001家門店，按年漲35%，絕大部分為加盟店，小程序的註冊會員人數已達到約9,400萬名，上季活躍會員人數超過3,600萬名。其口號為「每天一杯喝不膩」。
9個月賺10億元人民幣 飆近3倍
截至去年9月底止9個月利潤10億元人民幣，按年增2.7倍，營業額55.7億元人民幣，升33.9%，毛利17.3億元人民幣，飆近五成，經營利潤揚63%，至12.9億元人民幣。非國際財務報告準則計量經調整利潤10.4億元人民幣，漲73%。
集資用於門店運營的數字化等
集資所得將用於信息技術團隊更強大及繼續進行業務管理和門店運營的數字化；加強供應鏈能力和提升供應鏈管理效率；加強品牌建設和消費者互動以及採取多元化方法建立品牌形象；將用於增聘員工負責加盟商管理，加強對加盟商支持及進一步建立密切的加盟商團體；聘用產品研發方面的專家及提升產品研發能力等。
該股前投資者包括龍珠、紅杉、Abbeay Street及Coatue 34。