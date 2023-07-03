IPO｜A股IPO領先全球 港料受惠特科技公司上市

畢馬威中國指，上半年環球IPO活動持續疲弱，而本港IPO市道年初時相對疲弱，但第二季已有改善，平均每宗IPO交易規模超過首季一倍以上，總結上半年香港IPO募資總額為178億元，與上年同期持平；交易宗數共31宗，較上年同期增加30%。受惠於穩定的企業上市申請數量以及早前推出爲特專科技公司而設的新上市制度，預期下半年IPO市場迎來大幅反彈。

上半年全球IPO交易宗數和募資總額分別按年減少約10%和40%，上海證券交易所和深圳證券交易所在交易宗數和募資總額方面繼續領先全球，佔全球IPO 市場募資總額一半以上，並再次位居全球上市地點的首位及次位。畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢指，上半年受通脹壓力及利率上升因素等影響，隨著美國聯儲局最近連續多次加息後首次宣布暫停加息，預期貨幣政策的不穩定性將會減少，有望推動IPO申請人在下半年重拾上市步伐。

下半年港 IPO 有望迎來大幅反彈

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀指，《上市規則》第18C章旨在幫助特專科技公司，如人工智能、機器人和自動化技術，以及半導體等，連接香港龐大資金池，以助它們開發技術並促進商業化，讓科技普及到廣泛的大衆。長遠來看，新科技公司有望成為本港IPO市場的主要推動力。

此外，港交所(388)於第二季度全力推動機制革新，推出了港元─人民幣雙櫃台證券交易，並宣布將於第四季度推出IPO結算平台FINI，該行預期香港資本市場有望在未來數季迎來不少全球和內地企業分拆上市和特專科技公司上市項目。加上上市申請維持在穩定水平，數量現今已達110宗以上，下半年港IPO市場有望迎來大幅反彈。