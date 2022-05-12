iPod停產｜沙特阿美超越蘋果公司　成全球市值最高公司

石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）超越蘋果公司（美︰AAPL），成為全球市值最高公司。

沙特阿美周三股價一度衝上歷史最高水平，全日收跌1%，市值約為2.43萬億美元，自2020年以來市值首次超越蘋果。蘋果收報146.5美元，跌5.2%，市值約2.37萬億美元。

由於投資者擔心經濟環境惡化，紛紛拋售包括科技股在內的多個行業的股票，而能源股則一直在上漲。蘋果股價已較1月4日182.94美元的高點下跌近20%。

今年至今為止，沙特阿美的股價已上漲超27%。今年3月沙特阿美報告稱，由於油價飆升，其去年全年利潤增長了一倍多。

2020年，蘋果超越沙特阿美，成為全球市值最高的上市公司。

蘋果周二宣佈停產iPod 不再投入開發

較早前，​蘋果公司正式宣布，最後一代iPod Touch即將停產，現有貨存售完即止，亦不會再開發相關音樂播放器。

首代iPod於2001年10月由喬布斯推出，至今已有21年歷史。iPod產品令用家能夠隨身攜帶音樂播放器，蘋果公司亦順勢推出音樂平台iTunes，徹底改變音樂行業。繼元祖iPod Classic後，蘋果陸續推出不同版本，包括iPod mini、iPod shuffle及iPod nano等，亦廣受民眾歡迎。

最新一代iPod Touch於2019年5月推出，配備A10 Fusion晶片及256GB儲存空間，亦有群組Facetime等功能。目前，顧客仍可透過蘋果官方網站及門店等購買iPod Touch，但由於產品不再生產，故售完即止。

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