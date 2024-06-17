Jobsdb夥內地招聘平台拓跨境人才庫 招聘廣告兩地同步刊登

Jobsdb與「智聯招聘」將會共同開發跨境招聘產品及服務，簡化僱主跨境招聘的流程，雙方會在招聘廣告互聯互通上展開合作，香港僱主於Jobsdb投放的招聘廣告，可選擇同步刊登在「智聯招聘」的平台上，即時觸及「智聯招聘」人才數據庫；與此同時，「智聯招聘」上的招聘廣告亦能夠即時在Jobsdb發布。

求職招聘平台Jobsdb by SEEK與中國職業發展平台「智聯招聘」今日舉行大灣區戰略合作啟動禮，兩者簽署戰略性合作協議，期望為僱主拓展跨境人才庫，雙方招聘廣告將可同步刊登在各自平台，幫助兩地僱主在亞太區內，包括香港本地、中國內地及海外同時進行招聘。

辦直播招聘會 可網上即時面試

此外，Jobsdb及「智聯招聘」計劃於未來繼續舉辦「直播招聘會」，兩地僱主可以透過網上直播招聘，物色不同界別的專業人才，並即時在網上面試。雙方又將加強在院校推廣，計劃在未來持續舉辦高校人才招聘展。

數據顯示，去年獲批來港的內地人才數字逾5.7萬名，按年升1.4倍；另外據Jobsdb《2024年薪酬調查報告》顯示，內地首次躋身香港打工仔心儀境外工作地點三甲，有37%受訪者會選擇到內地尋找機會，當中更不乏年輕一代，有45%的25歲或以下的年輕人，視中國內地為首選的境外工作地點。