Jobsdb夥聖雅各福群會辦招聘展 30企業參加

中學文憑試放榜後，求職招聘平台Jobsdb by SEEK與聖雅各福群會青年服務，將於本月27日於觀塘The Wave舉辦「Job Job閒Market」招聘展x手作攤檔。是次招聘展有近30家企業參展，包括市場推廣服務業、社福機構、酒店業及零售業等，並設有實習機會，而部分職位與「可持續發展」和「STEM1」相關。

設分享環節傳授面試技巧

除招聘攤位，現場亦設有企業分享環節，傳授面試技巧和分析僱主對新入職員工的要求，並設有約10間手作攤檔，如手工護膚品、自家設計布袋及筆跡分析等，讓參加者在傳統企業及創業等不同範疇探索職涯發展。