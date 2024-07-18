Jobsdb夥聖雅各福群會辦招聘展 30企業參加

中學文憑試放榜後，求職招聘平台Jobsdb by SEEK與聖雅各福群會青年服務，將於本月27日於觀塘The Wave舉辦「Job Job閒Market」招聘展x手作攤檔。是次招聘展有近30家企業參展，包括市場推廣服務業、社福機構、酒店業及零售業等，並設有實習機會，而部分職位與「可持續發展」和「STEM1」相關。
設分享環節傳授面試技巧
除招聘攤位，現場亦設有企業分享環節，傳授面試技巧和分析僱主對新入職員工的要求，並設有約10間手作攤檔，如手工護膚品、自家設計布袋及筆跡分析等，讓參加者在傳統企業及創業等不同範疇探索職涯發展。
聖雅各福群會青年服務高級經理張耀基，今次招聘展旨在成為企業及青年求職者之間的橋樑。除了招聘外，企業亦會與青年交流，了解他們對工作的期望及需要，並希望透過本招聘展能提供相關機會。Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，青年發展及就業是保持及提升香港未來勞動力的重要一環，希望藉是次招聘展讓更多待業青年接觸到適合自己的工作機會，並為未來規劃職涯。
招聘展資料：
日期：2024年7月27日(星期六)
時間：早上9時半至下午5時
地點：九龍觀塘興業街4號The Wave 8樓
活動對象：高中學生至35歲青年，或有興趣人士
入場方法：費用全免，除參加企業分享環節外，毋須提前預約