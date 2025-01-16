Jobsdb：去年打工仔求職大增 僱主招聘則審慎

網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布去年招聘平台數據，指旗下Jobsdb平台上的平均招聘廣告瀏覽人數按年上升三成，整體招聘廣告平均申請數字按年急升81%；同時，打工仔遞交工作申請的頻率亦相應增加，月遞過百份申請的求職者人數按年急升93%，反映打工仔心態較去年更進取，求職市場競爭趨激烈。
「海外調職」成年度熱搜
此外，「海外調職」成為平台年度熱門搜尋關鍵詞，其搜尋量在過去一年躍升 124%，顯示打工仔渴望探索海外工作機會，希望覓到更符合其職涯規劃的工作目的地。
畢業生競爭激烈
相反，去年整體招聘市場則放緩，僱主採取較為審慎的招聘策略，市場整體招聘廣告數字按年下跌一成，而願意聘用應屆畢業生的招聘廣告數字則錄得37%跌幅，反映招聘市場活躍程度有所下降，以及僱主可能更偏向尋找有相關工作經驗的求職者。而畢業生之間的就業競爭更為激烈，歡迎應屆畢業生申請的招聘廣告的平均申請數字按年大升123%，同時比整體招聘廣告的平均申請數字高出13%。
Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，去年打工仔求職心態更為積極進取，主動尋求更合適的工作機會。隨整體工作申請增多令求職者揾工更具挑戰性，要在芸芸候選人中突圍而出，首先要增加個人檔案的可見程度。透過定期更新在招聘平台上的個人檔案，可以讓平台的AI功能更準確地推薦符合自身資歷的工作機會；亦鼓勵求職者在履歷中加入所從事行業的關鍵字及相關技能，以便讓僱主留下印象，增加面試機會。