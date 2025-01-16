Jobsdb：去年打工仔求職大增 僱主招聘則審慎

網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布去年招聘平台數據，指旗下Jobsdb平台上的平均招聘廣告瀏覽人數按年上升三成，整體招聘廣告平均申請數字按年急升81%；同時，打工仔遞交工作申請的頻率亦相應增加，月遞過百份申請的求職者人數按年急升93%，反映打工仔心態較去年更進取，求職市場競爭趨激烈。

「海外調職」成年度熱搜

此外，「海外調職」成為平台年度熱門搜尋關鍵詞，其搜尋量在過去一年躍升 124%，顯示打工仔渴望探索海外工作機會，希望覓到更符合其職涯規劃的工作目的地。