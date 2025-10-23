Jobsdb by SEEK：須AI技能招聘增26% 惟僅2%履歷列明具備

Jobsdb by SEEK公布2025年最新AI相關招聘廣告數據，指首3個季度包含AI技能關鍵字的招聘廣告，按年增加26%，而IT、銀行及金融服務、銷售領域的AI相關招聘廣告增長最快，位列前三；惟在過去12個月內曾遞交履歷的求職者中，僅約2%在Jobsdb個人檔案中列明自己具備AI技能，另外有43%求職者有利用AI協助下撰寫履歷。 AI 技能招聘需求連升 4 個月 儘管香港整體就業市場放緩，數據指AI技能招聘需求依然強勁，並已連續4個季度錄得顯著增長，反映各行各業積極採用AI工具提升工作效率，重視員工的AI應用能力。除IT、銀行及金融服務、銷售職位外，市場推廣及傳訊、教育及培訓亦緊隨其後，顯示AI技能在各領域的需求持續擴大且趨勢明顯。

同時，數據又發現刊登AI相關的招聘廣告中，以微型公司增長速度最快，1至10人公司在今年首3季按年增長35%，較整體高9個百分點。數據或反映小型公司因人手有限，需要借助AI工具及技術，幫助處理更多工作及提高效率，故此招聘人手時，希望引入更多懂得運用AI的人才。 五大生 成式 AI 工 具 頻繁被提及 隨企業加速採用AI技術，生成式AI工具亦成為職場應用的新主流。在2025年首3季的招聘廣告中，被提及最頻繁的五大生成式AI工具，依次為ChatGPT、Copilot、DeepSeek、Midjourney及Perplexity。這些工具能快速搜尋與整合資料，協助處理寫作、生成圖像、文書及策略制定等複雜任務。

此外，在IT類別的招聘廣告中，與AI相關的關鍵技術詞彙出現頻率亦迅速上升，當中增幅最顯著的包括：持續整合與持續部署(CI/CD，Continuous Integration/Continuous Deployment)、機器學習(Machine Learning)、大型語言模型(LLM)和檢索增強生成(RAG/Retrieval-Augmented Generation)。 籲求職者 主動掌 握 AI 工 具 Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，隨AI 技術在港各行業的應用日益普及，相關技能的需求早已不限於IT職位，許多傳統行業亦開始期望求職者具備AI能力。今次的數據正正反映市場對AI應用人才的殷切需求。求職者應緊貼市場脈搏，積極裝備自己，主動掌握AI工具，同時適時更新Jobsdb個人檔案及履歷以展現相關技能，從而在競爭激烈的職場中脫穎而出。