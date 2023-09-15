JPEX傳無法提取資金　證監重申未獲發牌　指或涉詐騙已轉介警方 (持續更新)

日前香港證監會（SFC）發新聞稿，點名JPEX交易所並非持牌實體，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。其後JPEX一度傳出8小時內無法出金（提取資金），甚至有用戶在網上反映，JPEX將提款額度被限制了最高1000 USDT美元穩定幣、提幣手續費改至999 USDT，意味着散戶最多僅能出金1美元。 【17:37更新】最新警方商業罪案調查科表示正跟進事件。 證監會：JPEX從未與證監會接觸 最新證監會回覆《am730》表示，自證監會於9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。



證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。



由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。

JPEX交易所 疑正轉移資產 證監開名後，JPEX交易所疑正轉移資產。網上流傳截圖，指JPEX已開始轉出多筆大額交易到新開地址，凌晨更出現一筆超過100萬美元（折合約782萬港元）的交易。現時JPEX仍可於Apple的App Store及Google Play商店下載。 JPEX 確認平台未遞交牌照申請 JPEX同日發聲明處理文件需時，確認平台未遞交牌照申請，又批評證監會的聲明無意營造對加密貨幣企業友好的環境。至於網紅林作則在自己的社交平台表示，無意觸犯證監會規定，他說不會再公開推廣或提及任何未有在香港申請牌照的交易平台。 證監會早前亦公布，接獲部分散戶投資者投訴未能從平台戶口提取資產。