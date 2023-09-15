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財經
2023-09-15 17:41:00

JPEX傳無法提取資金　證監重申未獲發牌　指或涉詐騙已轉介警方 (持續更新)

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證監會點名JPEX並非持牌實體，列6個可疑點並要求網紅停止推廣。(資料圖片)

日前香港證監會（SFC）發新聞稿，點名JPEX交易所並非持牌實體，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。其後JPEX一度傳出8小時內無法出金（提取資金），甚至有用戶在網上反映，JPEX將提款額度被限制了最高1000 USDT美元穩定幣、提幣手續費改至999 USDT，意味着散戶最多僅能出金1美元。

【17:37更新】最新警方商業罪案調查科表示正跟進事件。

證監會：JPEX從未與證監會接觸

最新證監會回覆《am730》表示，自證監會於9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。
 
證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。
 
由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。

證監會點名JPEX並非持牌實體，列6個可疑點並要求網紅停止推廣。(資料圖片)

商罪科：已接獲證監會轉介及正跟進事件

警方周五（15日）下午亦發聲明，指證監會於9月13日發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌。警方昨日（9月14日）已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。

警方呼籲，所有關於證監會聲明中的虛擬資產交易平台的投訴，可以電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。電子報案中心的網址如下：
https://www1.erc.police.gov.hk/cmiserc/EGIS-HK-Web_NEW_UI/ereport_details;jsessionid=j9EvXg33wIPVNN_V-XHjSGYXKtNI_Am26_-q91if.node1?report=TCAD&fontSize=100&vTimeoutReminder=3300000&vTimeoutVal=3600000&vTimeoutReminderVal=300000

若市民有查詢，可致電警方24小時熱線2860 5012。

JPEX：已就此成立專案小組調整

JPEX周四（14日）就事件發公告回應，表示已於9 月14日凌晨進行USDT提幣手續費的調整。就上述事項，平台已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、金融界別精英所組成並商討未來的發展方向以進行調整，並等待證監會回覆進一步的指引。

平台又指，將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限；同時提供表格，供有緊急的提幣需求的用戶，以申請優先的提幣排序提幣，並表示「將會儘速進行安排，以解決具有特別需要的用戶」。

網傳JPEX交易所8小時未出金

據網上有用戶反映，周三（13日）得悉證監會點名的公告後，已立即從JPEX的錢包中申請出金，但苦候8小時仍未能提取金錢。亦有用戶在網上反映，JPEX將提款額度被限制了最高1000 USDT美元穩定幣、提幣手續費改至999 USDT，意味着散戶最多僅能出金1美元。網上有KOL網紅公開展示成功提取金額的照片，據照片所見，該網紅成功提取1美元。

另據網絡作家「千頌C」指，於新加坡亞洲crypto峰會「Token 2049」上，作為鉑金贊助商之一的JPEX今日未有職員上班；至於有網紅的加密貨幣找換店，傳有多位用戶上門查詢。

JPEX交易所疑正轉移資產

證監開名後，JPEX交易所疑正轉移資產。網上流傳截圖，指JPEX已開始轉出多筆大額交易到新開地址，凌晨更出現一筆超過100萬美元（折合約782萬港元）的交易。現時JPEX仍可於Apple的App Store及Google Play商店下載。

JPEX確認平台未遞交牌照申請

JPEX同日發聲明處理文件需時，確認平台未遞交牌照申請，又批評證監會的聲明無意營造對加密貨幣企業友好的環境。至於網紅林作則在自己的社交平台表示，無意觸犯證監會規定，他說不會再公開推廣或提及任何未有在香港申請牌照的交易平台。

證監會早前亦公布，接獲部分散戶投資者投訴未能從平台戶口提取資產。

JPEX實際負責人及辦公地點成謎

綜合多間早前調查，平台於多國均有註冊公司，當中香港、澳洲的公司已遭證監會點名，香港公司列在證監會的在「無牌公司及可疑網站名單」；美國及加拿大均有註冊公司，惟未有交易所牌照；位於立陶宛的公司則已撤銷註冊。

資料來源：綜合媒體報道、各國政府公司登記處（圖：am730）

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