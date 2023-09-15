JPEX苦主逾45萬美元未能提取　稱誤信KOL稍後到警署報案

其中一位JPEX「苦主」Gary（化名）向《am730》表示，去年起陸續向JPEX平台投入總逾45萬美元（折合約370萬港元）作投資，惟現時仍未能提取資金。他說，起初是透過一名網上KOL的講座了解比特幣，繼而從該KOL的直播中，得悉對方推廣JPEX而認識平台。Gary表示，去年尾一位KOL曾經於社交平台指「All in JPC」（全數投入JPC幣），並多次於自家舉辦的加密貨幣講座中，提及有關JPEX將與本港一間上市公司合作；同時又聲稱會以同一公司的名稱向證監會申請虛擬貨幣牌照。其後Gary不虞有詐，相信該KOL去使用JPEX平台交易。苦主無明確指出該名KOL身分。

JPEX平台出金仍諸多刁難

不過，Gary指自從證監會於周三（13日）發公告後，JPEX出金條款隨即更改，提幣手續費改至999 USDT，甚至加密市場上較流通的貨幣亦無法提存「連ETH（以太坊）都轉唔到，審批又好耐」。

儘管周四（14日）平台表示已更新條款，但提幣手續費仍需至980 USDT（即約980美元）。Gary稱，即使JPEX有提供表格讓用戶提取資金，但平台卻諸多刁難，「填Form可優先申請提幣，但有人填完就會收到WhatsApp，話要提供其他資料」。Gary直言「我預咗最壞打算」，他指稍後亦會到警署聯絡警方求助。此外，「JPEX苦主關注組」的管理員亦表示，關注組現時已收集約100名苦主的資料，現時亦已成功聯絡立法會議員協助處理事件。

證監會：JPEX從未與證監會接觸

就JPEX事件，《am730》向證監會作查詢。周五（15日），證監會回覆本報表示，自證監會於9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。證監會指，由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。

商罪科：已接獲證監會轉介及正跟進事件

警方周五（15日）下午亦發聲明，指證監會於9月13日發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌。警方昨日（9月14日）已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。

警方呼籲，所有關於證監會聲明中的虛擬資產交易平台的投訴，可以電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。電子報案中心的網址如下：

https://www1.erc.police.gov.hk/cmiserc/EGIS-HK-Web_NEW_UI/ereport_details;jsessionid=j9EvXg33wIPVNN_V-XHjSGYXKtNI_Am26_-q91if.node1?report=TCAD&fontSize=100&vTimeoutReminder=3300000&vTimeoutVal=3600000&vTimeoutReminderVal=300000

若市民有查詢，可致電警方24小時熱線2860 5012。