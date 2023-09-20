JPEX苦主逾45萬美元未能提取　苦主報案後仍未獲落口供 (更新)

【9月20日更新】苦主報案後仍未獲落口供
香港證監會（SFC）上周三(13日)發稿，點名JPEX交易所並非持牌實體批評後，平台一度傳出8小時內無法「出金」，甚至有用戶在網上反映，JPEX將提款額度被限制至最高1000 USDT(美元穩定幣)，提幣手續費則改至999 USDT，意味着散戶最多僅能出金1美元，及後手續費減至960 USDT。《am730》聯絡到兩名苦主，其中一名苦主表示，目前有價值數十萬美元的虛擬資產仍存於JPEX未取回，上周五(15日)曾往警署報警，但至目前仍未獲錄口供。至於JPEX在昨日(19日)晚上發聲明指警方及證監言論誹謗。《am730》已向警方及證監會查詢。
苦主報案後仍未獲落口供
苦主Gary今日(20日)向《am730》表示，上周五報案後警方仍未為他落口供，他形容目前出金情況「維持原狀」，「錢係攞到出，1,000得40，而且都報咗案，但都冇搵我落口供，依家咪三文治咁夾係中間，就算報咗警，落埋口供都冇咩太大分別，呢件事點都係自己抵死」。他又向記者指，「就算報咗警，落埋口供都冇咩太大分別，睇埋尋日個記者會，好似睇住平台同政府互相做戲咁囉。」
JPEX苦主：KOL提及將與本港一間上市公司合作
JPEX「苦主」Gary（化名）向《am730》表示，去年起陸續向JPEX平台投入總逾45萬美元（折合約370萬港元）作投資，惟現時仍未能提取資金。他說，起初是透過一名網上KOL的講座了解比特幣，繼而從該KOL的直播中，得悉對方推廣JPEX而認識平台。Gary表示，去年尾一位KOL曾經於社交平台指「All in JPC」（全數投入JPC幣），並多次於自家舉辦的加密貨幣講座中，提及有關JPEX將與本港一間上市公司合作；同時又聲稱會以同一公司的名稱向證監會申請虛擬貨幣牌照。其後Gary不虞有詐，相信該KOL去使用JPEX平台交易。苦主無明確指出該名KOL身分。
此外，《am730》聯絡到另一苦主Ken（化名），她表示自己自今年2月開始使用JPEX及其相關兌換店，他認為該平台安全性較高，「睇到(喺)香港相對大，同認為較安全買USDT，同埋當時已經有好多Youtuber講JPEX同買JPC。」Ken又說，當時兌換店職員向他建議投資由JPEX自家推出的JPC，「佢話投資回報大就買JPC，同埋玩質押就會有JPP，到而家100萬左右；到佢搞拳賽、起大樓，好似好有規劃咁就繼續用。」Ken認為，政府無透過相關政策去處理或防範今次事件。
苦主：證監會有如「幫手引爆個炸彈」
對於今次事件，Ken說JPEX在港營運已數年，但證監會延至日前才作出行動，有如「引爆炸彈」。Ken解釋：「你出完個Announcement（公告）先報警，大家（投資者）都雞飛狗走，請問證監會過去3年搜集咗啲咩資料？點解唔Stop件事，到投資者入局，發到咁大、一下無曬啲錢，係證監會幫手引爆個炸彈」。
JPEX平台出金仍諸多刁難
不過，Gary指自從證監會於上周三(13日)發公告後，JPEX出金條款隨即更改，提幣手續費改至999 USDT，甚至加密市場上較流通的貨幣亦無法提存「連ETH（以太坊）都轉唔到，審批又好耐」。
儘管上周四(14日)平台表示已更新條款，但提幣手續費仍需至980 USDT。Gary稱，即使JPEX有提供表格讓用戶提取資金，但平台卻諸多刁難，「填Form可優先申請提幣，但有人填完就會收到WhatsApp，話要提供其他資料」。Gary直言「我預咗最壞打算」，他指稍後亦會到警署聯絡警方求助。此外，「JPEX苦主關注組」的管理員亦表示，關注組現時已收集約100名苦主的資料，現時亦已成功聯絡立法會議員協助處理事件。
證監會：JPEX從未與證監會接觸
就JPEX事件，《am730》向證監會作查詢。證監會上周五(15日)回覆本報表示，自證監會於上周三(13日)就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。證監會指，由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。
商罪科：已接獲證監會轉介及正跟進事件
警方上周五(15日)下午亦發聲明，指證監會於9月13日發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌。警方昨日(14日)已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。警方呼籲，所有關於證監會聲明中的虛擬資產交易平台的投訴，可以電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。電子報案中心的網址如下：
https://www1.erc.police.gov.hk/cmiserc/EGIS-HK-Web_NEW_UI/ereport_details;jsessionid=j9EvXg33wIPVNN_V-XHjSGYXKtNI_Am26_-q91if.node1?report=TCAD&fontSize=100&vTimeoutReminder=3300000&vTimeoutVal=3600000&vTimeoutReminderVal=300000
若市民有查詢，可致電警方24小時熱線2860 5012。
林作：我同JPEX沒直接關係
另外，近日捲入風波的林作早前發聲明表示會向警方提供資料，盼為一眾投資者討回公道。他上周五(15日)下午他在律師陪同下到灣仔警署，渾身濕透的他表示今次除了釐清跟JPEX的關係外，同時把手上獲得的資料提供給警方，盼在有限的時間做更多的東西，幫到更多人。
對於有指他是該交易平台的合夥人，林作否認︰「冇啲咁嘅事。佢(JPEX)用嘅用詞係任何人都可以成為所謂平台合夥人，佢用嘅講法唔係一般或法律上講法，簡單啲講我唔係嗰個平台一份子，呢樣嘢我都會釐清。」問到為何會跟JPEX合作，他表示沒有跟平台直接合作，只是作為一個場外交易所，待客人兌換後或會使用涉事平台交易，與平台沒有直接關係。他說︰「我本身生意同平台沒有直接關係，我必須要講係我無辦法搵到該平台負責人，但係我希望透過一啲間接線索幫到警方，所以我主動嚟到提供資料。」
對於他在新設的辦工室開講座叫人投資涉事平台，他說︰「我角色係做個資金轉換，現金變成電子，呢個找換角色並不是任何交易平台會做嘅事。如果裡面有介紹到平台，我唔止介紹到呢個平台，但都係間接做法，畢竟佢哋可能會呢啲平台再做呢找換咗嘅電子貨幣，但呢啲唔係直接關乎我嘅生意，我生意係佢哋用呢啲平台前一部份。」