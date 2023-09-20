熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-09-20 19:08:00

JPEX苦主逾45萬美元未能提取　苦主報案後仍未獲落口供 (更新)

分享：

證監會點名JPEX並非持牌實體，列6個可疑點並要求網紅停止推廣。

【9月20日更新】苦主報案後仍未獲落口供

香港證監會（SFC）上周三(13日)發稿，點名JPEX交易所並非持牌實體批評後，平台一度傳出8小時內無法「出金」，甚至有用戶在網上反映，JPEX將提款額度被限制至最高1000 USDT(美元穩定幣)，提幣手續費則改至999 USDT，意味着散戶最多僅能出金1美元，及後手續費減至960 USDT。《am730》聯絡到兩名苦主，其中一名苦主表示，目前有價值數十萬美元的虛擬資產仍存於JPEX未取回，上周五(15日)曾往警署報警，但至目前仍未獲錄口供。至於JPEX在昨日(19日)晚上發聲明指警方及證監言論誹謗。《am730》已向警方及證監會查詢。

苦主報案後仍未獲落口供

苦主Gary今日(20日)向《am730》表示，上周五報案後警方仍未為他落口供，他形容目前出金情況「維持原狀」，「錢係攞到出，1,000得40，而且都報咗案，但都冇搵我落口供，依家咪三文治咁夾係中間，就算報咗警，落埋口供都冇咩太大分別，呢件事點都係自己抵死」。他又向記者指，「就算報咗警，落埋口供都冇咩太大分別，睇埋尋日個記者會，好似睇住平台同政府互相做戲咁囉。」

證監會點名JPEX並非持牌實體，列6個可疑點並要求網紅停止推廣。(資料圖片)

JPEX苦主：KOL提及將與本港一間上市公司合作

JPEX「苦主」Gary（化名）向《am730》表示，去年起陸續向JPEX平台投入總逾45萬美元（折合約370萬港元）作投資，惟現時仍未能提取資金。他說，起初是透過一名網上KOL的講座了解比特幣，繼而從該KOL的直播中，得悉對方推廣JPEX而認識平台。Gary表示，去年尾一位KOL曾經於社交平台指「All in JPC」（全數投入JPC幣），並多次於自家舉辦的加密貨幣講座中，提及有關JPEX將與本港一間上市公司合作；同時又聲稱會以同一公司的名稱向證監會申請虛擬貨幣牌照。其後Gary不虞有詐，相信該KOL去使用JPEX平台交易。苦主無明確指出該名KOL身分。

此外，《am730》聯絡到另一苦主Ken（化名），她表示自己自今年2月開始使用JPEX及其相關兌換店，他認為該平台安全性較高，「睇到(喺)香港相對大，同認為較安全買USDT，同埋當時已經有好多Youtuber講JPEX同買JPC。」Ken又說，當時兌換店職員向他建議投資由JPEX自家推出的JPC，「佢話投資回報大就買JPC，同埋玩質押就會有JPP，到而家100萬左右；到佢搞拳賽、起大樓，好似好有規劃咁就繼續用。」Ken認為，政府無透過相關政策去處理或防範今次事件。

苦主：證監會有如「幫手引爆個炸彈」

對於今次事件，Ken說JPEX在港營運已數年，但證監會延至日前才作出行動，有如「引爆炸彈」。Ken解釋：「你出完個Announcement（公告）先報警，大家（投資者）都雞飛狗走，請問證監會過去3年搜集咗啲咩資料？點解唔Stop件事，到投資者入局，發到咁大、一下無曬啲錢，係證監會幫手引爆個炸彈」。

中環 林作保釋 林作 中環 林作保釋 林作

JPEX平台出金仍諸多刁難

不過，Gary指自從證監會於上周三(13日)發公告後，JPEX出金條款隨即更改，提幣手續費改至999 USDT，甚至加密市場上較流通的貨幣亦無法提存「連ETH（以太坊）都轉唔到，審批又好耐」。

儘管上周四(14日)平台表示已更新條款，但提幣手續費仍需至980 USDT。Gary稱，即使JPEX有提供表格讓用戶提取資金，但平台卻諸多刁難，「填Form可優先申請提幣，但有人填完就會收到WhatsApp，話要提供其他資料」。Gary直言「我預咗最壞打算」，他指稍後亦會到警署聯絡警方求助。此外，「JPEX苦主關注組」的管理員亦表示，關注組現時已收集約100名苦主的資料，現時亦已成功聯絡立法會議員協助處理事件。

證監會：JPEX從未與證監會接觸

就JPEX事件，《am730》向證監會作查詢。證監會上周五(15日)回覆本報表示，自證監會於上周三(13日)就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。證監會指，由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。

商罪科：已接獲證監會轉介及正跟進事件

警方上周五(15日)下午亦發聲明，指證監會於9月13日發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌。警方昨日(14日)已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。警方呼籲，所有關於證監會聲明中的虛擬資產交易平台的投訴，可以電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。電子報案中心的網址如下：
https://www1.erc.police.gov.hk/cmiserc/EGIS-HK-Web_NEW_UI/ereport_details;jsessionid=j9EvXg33wIPVNN_V-XHjSGYXKtNI_Am26_-q91if.node1?report=TCAD&fontSize=100&vTimeoutReminder=3300000&vTimeoutVal=3600000&vTimeoutReminderVal=300000

若市民有查詢，可致電警方24小時熱線2860 5012。

林作：我同JPEX沒直接關係

另外，近日捲入風波的林作早前發聲明表示會向警方提供資料，盼為一眾投資者討回公道。他上周五(15日)下午他在律師陪同下到灣仔警署，渾身濕透的他表示今次除了釐清跟JPEX的關係外，同時把手上獲得的資料提供給警方，盼在有限的時間做更多的東西，幫到更多人。

對於有指他是該交易平台的合夥人，林作否認︰「冇啲咁嘅事。佢(JPEX)用嘅用詞係任何人都可以成為所謂平台合夥人，佢用嘅講法唔係一般或法律上講法，簡單啲講我唔係嗰個平台一份子，呢樣嘢我都會釐清。」問到為何會跟JPEX合作，他表示沒有跟平台直接合作，只是作為一個場外交易所，待客人兌換後或會使用涉事平台交易，與平台沒有直接關係。他說︰「我本身生意同平台沒有直接關係，我必須要講係我無辦法搵到該平台負責人，但係我希望透過一啲間接線索幫到警方，所以我主動嚟到提供資料。」

對於他在新設的辦工室開講座叫人投資涉事平台，他說︰「我角色係做個資金轉換，現金變成電子，呢個找換角色並不是任何交易平台會做嘅事。如果裡面有介紹到平台，我唔止介紹到呢個平台，但都係間接做法，畢竟佢哋可能會呢啲平台再做呢找換咗嘅電子貨幣，但呢啲唔係直接關乎我嘅生意，我生意係佢哋用呢啲平台前一部份。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受