JPEX苦主逾45萬美元未能提取　苦主報案後仍未獲落口供 (更新)

【9月20日更新】苦主報案後仍未獲落口供 香港證監會（SFC）上周三(13日)發稿，點名JPEX交易所並非持牌實體批評後，平台一度傳出8小時內無法「出金」，甚至有用戶在網上反映，JPEX將提款額度被限制至最高1000 USDT(美元穩定幣)，提幣手續費則改至999 USDT，意味着散戶最多僅能出金1美元，及後手續費減至960 USDT。《am730》聯絡到兩名苦主，其中一名苦主表示，目前有價值數十萬美元的虛擬資產仍存於JPEX未取回，上周五(15日)曾往警署報警，但至目前仍未獲錄口供。至於JPEX在昨日(19日)晚上發聲明指警方及證監言論誹謗。《am730》已向警方及證監會查詢。 苦主報案後仍未獲落口供 苦主Gary今日(20日)向《am730》表示，上周五報案後警方仍未為他落口供，他形容目前出金情況「維持原狀」，「錢係攞到出，1,000得40，而且都報咗案，但都冇搵我落口供，依家咪三文治咁夾係中間，就算報咗警，落埋口供都冇咩太大分別，呢件事點都係自己抵死」。他又向記者指，「就算報咗警，落埋口供都冇咩太大分別，睇埋尋日個記者會，好似睇住平台同政府互相做戲咁囉。」

JPEX苦主：KOL 提及 將與本港一間上市公司合作 JPEX「苦主」Gary（化名）向《am730》表示，去年起陸續向JPEX平台投入總逾45萬美元（折合約370萬港元）作投資，惟現時仍未能提取資金。他說，起初是透過一名網上KOL的講座了解比特幣，繼而從該KOL的直播中，得悉對方推廣JPEX而認識平台。Gary表示，去年尾一位KOL曾經於社交平台指「All in JPC」（全數投入JPC幣），並多次於自家舉辦的加密貨幣講座中，提及有關JPEX將與本港一間上市公司合作；同時又聲稱會以同一公司的名稱向證監會申請虛擬貨幣牌照。其後Gary不虞有詐，相信該KOL去使用JPEX平台交易。苦主無明確指出該名KOL身分。

此外，《am730》聯絡到另一苦主Ken（化名），她表示自己自今年2月開始使用JPEX及其相關兌換店，他認為該平台安全性較高，「睇到(喺)香港相對大，同認為較安全買USDT，同埋當時已經有好多Youtuber講JPEX同買JPC。」Ken又說，當時兌換店職員向他建議投資由JPEX自家推出的JPC，「佢話投資回報大就買JPC，同埋玩質押就會有JPP，到而家100萬左右；到佢搞拳賽、起大樓，好似好有規劃咁就繼續用。」Ken認為，政府無透過相關政策去處理或防範今次事件。 苦主：證監會有如「幫手引爆個炸彈」 對於今次事件，Ken說JPEX在港營運已數年，但證監會延至日前才作出行動，有如「引爆炸彈」。Ken解釋：「你出完個Announcement（公告）先報警，大家（投資者）都雞飛狗走，請問證監會過去3年搜集咗啲咩資料？點解唔Stop件事，到投資者入局，發到咁大、一下無曬啲錢，係證監會幫手引爆個炸彈」。