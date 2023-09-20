JPEX｜深夜發聲明指交易功能仍運作正常　稱警方證監記者會言論「誹謗」

JPEX事件持續發酵，繼日前證監會及警方連番追擊，以及拘捕相關人士，JPEX平台最新19日深夜發表聲明，指平台的交易功能仍運作正常，形容記者會上遭「惡意針對」；又重申平台現階段正配合條例，稱證監會及警方嚴重誹謗行為，罔顧事實。

JPEX重申交易功能仍運作正常

JPEX聲明指出，對於平台已停止交易運作，表示「此番言論實屬嚴重誹謗行為，罔顧事實」，平台重申現階段正配合條例﹐逐步將遊戲大廳及理財項目功能下架，以配合香港法規並繼續服務大眾；指平台所有交易對功能一直正常運作﹐從沒間斷，亦繼續提供自由買賣服務﹐並一直下調提幣手續費﹐而新近組建的專責小組正繼續協助平台用戶，日以繼夜進行優先提幣的處理。

同時又公開平台與證監會的電郵聯絡紀錄，並稱「一再否認與我方曾進行聯絡，此明顯屬失實陳述，事實上於 2022 年 4 月至 2023 年 8 月期間，我們一直向香港證監會溝通並尋求相關指引，希望盡心盡力以達致其要求﹐從而得出一個合法合規的方向以服務大眾，但一直沒有得到正面回覆及指引。」