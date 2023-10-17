JPEX｜調查揭JPEX事件後，41%港人無意持任何虛擬資產。

調查由科大商學院進行，共分兩階段，首階段調查於今年4月下旬至5月下旬，訪問逾5,700名成年市民。為重新評估市民在JPEX事件後看法，科大商學院在9月28日至10月20日作為期三周的第二階段調查，截至本月5日，訪問2,200名市民。

84%受訪者有聽說過虛擬資產

調查結果顯示，約84%的受訪者曾聽說過虛擬資產，當中有約27%目前持有或曾經持有虛擬資產；而受訪者接收虛擬資產相關訊息，最重要的3個渠道分別為「其他網絡資源」(23%)、「社交媒體」(21%)，以及「傳統媒體」(18%)。

對於有意投資虛擬資產的受訪者，結果指逾八成受訪者表示，投資金額不會高於5萬元。在投資虛擬資產時，受訪者傾向直接擁有代幣及投資交易所買賣基金，而非投資虛擬資產的衍生產品或投資從事加密領域的企業。

逾半數受訪者對持牌交易所抱誤解

在有關虛擬資產監管方面，在JPEX事件發生後，約57%的受訪者表示知悉香港監管當局將要求虛擬資產服務提供者(包括加密貨幣交易所)，需要取得牌照才可以在香港營運，較事件前增加15百分點。

調查亦反映，兩個階段調查中，均有逾半數受訪者表示同意「在香港持牌交易所交易的虛擬資產是經過監管機構批准」的說法，反映大眾對相關的情況抱誤解。

科大商學院副院長黃昊教授表示，最近金融事件引起大眾對虛擬資產及相關監管事宜的關注外，亦導致相關資產的投資意欲偏向保守，他亦希望未來能強化相關教育工作，讓公眾更好了解這新興領域的風險及潛力。