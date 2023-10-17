熱門搜尋:
比利時布魯塞爾槍擊案 消委會 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-17 13:00:00

JPEX｜調查揭JPEX事件後　41%港人無意持任何虛擬資產

分享：

JPEX｜調查揭JPEX事件後，41%港人無意持任何虛擬資產。

上月爆發JPEX事件後，科大商學院就虛擬資產進行公眾意見調查，結果發現有41%香港市民，表示無意持任何虛擬資產，比例較事件之前增加12個百分點；約兩成受訪者表示未來有意持有虛擬資產，較事件前下跌5個百分點。

調查由科大商學院進行，共分兩階段，首階段調查於今年4月下旬至5月下旬，訪問逾5,700名成年市民。為重新評估市民在JPEX事件後看法，科大商學院在9月28日至10月20日作為期三周的第二階段調查，截至本月5日，訪問2,200名市民。

JPEX｜調查揭JPEX事件後，41%港人無意持任何虛擬資產。

84%受訪者有聽說過虛擬資產

調查結果顯示，約84%的受訪者曾聽說過虛擬資產，當中有約27%目前持有或曾經持有虛擬資產；而受訪者接收虛擬資產相關訊息，最重要的3個渠道分別為「其他網絡資源」(23%)、「社交媒體」(21%)，以及「傳統媒體」(18%)。

對於有意投資虛擬資產的受訪者，結果指逾八成受訪者表示，投資金額不會高於5萬元。在投資虛擬資產時，受訪者傾向直接擁有代幣及投資交易所買賣基金，而非投資虛擬資產的衍生產品或投資從事加密領域的企業。

逾半數受訪者對持牌交易所抱誤解

在有關虛擬資產監管方面，在JPEX事件發生後，約57%的受訪者表示知悉香港監管當局將要求虛擬資產服務提供者(包括加密貨幣交易所)，需要取得牌照才可以在香港營運，較事件前增加15百分點。

調查亦反映，兩個階段調查中，均有逾半數受訪者表示同意「在香港持牌交易所交易的虛擬資產是經過監管機構批准」的說法，反映大眾對相關的情況抱誤解。

科大商學院副院長黃昊教授表示，最近金融事件引起大眾對虛擬資產及相關監管事宜的關注外，亦導致相關資產的投資意欲偏向保守，他亦希望未來能強化相關教育工作，讓公眾更好了解這新興領域的風險及潛力。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受