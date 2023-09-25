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財經
2023-09-25 18:00:00

JPEX｜4間申請中虛擬資產交易所背景一覽　一間前CEO曾涉AAX事件

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JPEX｜4間申請中虛擬資產交易所背景一覽，一間前CEO曾涉AAX事件。(資料圖片／陳奕釗攝)

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙事件，引起社會各方關注，至今牽涉資金已逾14億元。證監會今早（25日）記者會上改變原有立場，回應公眾要求決定公開虛擬資產交易平台（VATP）的申請者。證監會表示，現時有4間虛擬資產交易所向署方申領牌照。至於其中一間前CEO更涉與AAX有關。

 

現時證監會公布的4間申請平台中，以往均已向大眾披露，有意申請香港VATP牌照，4間平台包括：

  1. HKBitEx（香港數字資產交易集團）
  2. HKVAX
  3. Victory（勝利數碼科技）
  4. Hong Kong BGE

JPEX｜HKBitEx團隊多人擁港交所背景。(網上圖片)

HKBitEx：團隊多人擁港交所背景

HKBitEx為第一批證監會接受申請的四間虛產交易平台之一，目前暫未獲牌照。據了解，HKbitEX創辦人高寒（GAO Han），曾任職港交所（388），期間曾參與港股通、債券通等，並有份制訂港交所在大中華區的業務策略。他現7時亦是太極資本集團董事，HKBitEx為旗下公司。

至於高寒創立HKbitEX後，亦邀請多名港交所前同事加盟，包括前上市審查組聯席主管史琳（SHI LIN）專責監督所有研發及開發活動，包括證券型代幣發行（STO）等數碼資產；至於HKbitEx聯席創辦人兼資訊科技及安全委員會主席左濤（ZUO Tao），亦曾任港交所董事總經理及附屬的技術公司總經理。

現時HK BGE母企HKE Holdings市值約23億元，公司主席兼大股東為現年31歲的連浩民。

HKVAX：CEO為總商會金融科技小組委員

HKVAX聯合創始人兼行政總裁為吳煒樑，據HKVAX官網顯示，吳煒樑在金融和商業營運領域擁有超過20年的經驗，他曾任擔任中信期貨國際部的董事總經理。目前吳煒樑擔任全球併購基金的副主席，同時擔任香港總商會（HKGCC）金融及財資服務委員會的副主席，也是大灣區青年科創基金會的行業專家委員會委員。

此外兩位聯合創始人亦大有來頭，霍兆樑曾在曾在多家著名的金融機構擔任高級職位，包括匯豐銀行、摩根大通、花旗銀行和德勤工作；劉成則在互聯網巨頭阿里巴巴、螞蟻金服工作。

勝利數碼科技為本地老牌證券商

Victory勝利數碼科技為本地老牌證券商勝利證券（8145）有份投資的公司，公司執董包括香港證券業協會主席高鵑。高鵑曾表示，集團要改善經營模式迎時代轉變，故在產業鏈轉型方面，首先會豐富公司的產品種類，在提供本港市場的金融產品之餘，還會向客戶提供環球市場的產品，這樣既豐富客戶選擇，又可吸引對環球市場有興趣投資者。

而勝利證券近年在虛擬資產投資活躍，同時持有證監會1號（虛擬資產交易）、4號（虛擬資產諮詢服務）及9號（虛擬資產資產管理服務） 牌照。

JPEX｜Hong Kong BGE前CEO曾涉AAX倒閉事件。(網上圖片)

Hong Kong BGE：前CEO曾涉AAX倒閉事件

HK BGE於2021年成立，屬於上市公司HKE Holdings（1726）旗下全資附屬公司，網站又指，公司於2022年起籌備及已申請VATP牌照。

該公司曾聘用已倒閉加密交易所AAX的前行政總裁和聯合創辦人陳振雄（Thor Chan）為行政總裁。AAX去年倒閉時，警方曾介入調查時並拘捕兩名男子，當時傳出陳振雄為其中一人；而該公司網站目前只向受邀專業投資者開放。目前由歐陽健男為行政總裁，他曾擔任已獲證監發牌的加密交易所「HashKey Exchange」首席營運總監。

至於HKE Holdings集團網站則公開表示，正積極建立可提供多種類別資產服務的平台，包括但不限於加密貨幣資產服務、經紀服務、上市證券及債券服務、另類資產服務，以及開發基於區塊鏈技術的金融科技服務應用 。

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