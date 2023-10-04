熱門搜尋:
曼谷商場槍擊 杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE 張翔 香港足球 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-04 11:30:00

JPEX｜DAO持份者分紅方案獲通過　兩年後才以100%進行回購

分享：

JPEX｜DAO持份者分紅方案獲通過，兩年後才以100%進行回購。(網上圖片)

JPEX自9月13日被證監會點名警告後，引起一連串風波，平台當時亦隨即大舉調高提幣（出金）手續費至99%以上，意味鎖死用戶資產。其後JPEX提出「DAO持份者分紅方案」，周三（4日）凌晨宣布方案獲通過，即代表參與的投資者需於兩年後才以100%進行回購。

至於JPEX案至今累計19人被捕，暫接2,467人報案，涉款逾15億元。

JPEX｜DAO持份者分紅方案獲通過，兩年後才以100%進行回購。

聲稱同意認購DAO用戶將陸續獲分紅

JPEX表示，同意認購DAO持份者分紅的用戶，將會陸續從以下方面獲得平台的不同分紅，包括平台新代幣的上架費用分紅、現貨及衍生產品的手續費收益分紅、按照持份者分紅所持有的比例，分發相應的平台幣JPC。

JPEX又指，旗下的JPC幣收益池，所餘下的USDT 將按持有者所擁有的分紅比例，階段性的分發至持有人。JPC收益池的USDT每日收益將會於方案執行後停止派發，而 12%的JPC年化收益將不受影響。

「DAO」一詞指JPEX一向在網站所稱的「去中心化的自治組織」，代表該平台「無CEO、無負責人、無實體」。

兩年後才以100%進行回購

JPEX早前曾聲稱會逐步降低手續費，但出金依然達95%以上，其後提出「DAO持份者分紅方案」，用戶可將存於平台的資產1：1比例換取「DAO持份者分紅」，兩年後才以100%進行回購，現時只以兌換價1%回購，一年後則以30%回購。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受