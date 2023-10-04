JPEX｜DAO持份者分紅方案獲通過，兩年後才以100%進行回購。

JPEX自9月13日被證監會點名警告後，引起一連串風波，平台當時亦隨即大舉調高提幣（出金）手續費至99%以上，意味鎖死用戶資產。其後JPEX提出「DAO持份者分紅方案」，周三（4日）凌晨宣布方案獲通過，即代表參與的投資者需於兩年後才以100%進行回購。

聲稱同意認購DAO用戶將陸續獲分紅

JPEX表示，同意認購DAO持份者分紅的用戶，將會陸續從以下方面獲得平台的不同分紅，包括平台新代幣的上架費用分紅、現貨及衍生產品的手續費收益分紅、按照持份者分紅所持有的比例，分發相應的平台幣JPC。

JPEX又指，旗下的JPC幣收益池，所餘下的USDT 將按持有者所擁有的分紅比例，階段性的分發至持有人。JPC收益池的USDT每日收益將會於方案執行後停止派發，而 12%的JPC年化收益將不受影響。

「DAO」一詞指JPEX一向在網站所稱的「去中心化的自治組織」，代表該平台「無CEO、無負責人、無實體」。

兩年後才以100%進行回購

JPEX早前曾聲稱會逐步降低手續費，但出金依然達95%以上，其後提出「DAO持份者分紅方案」，用戶可將存於平台的資產1：1比例換取「DAO持份者分紅」，兩年後才以100%進行回購，現時只以兌換價1%回購，一年後則以30%回購。