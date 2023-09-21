JPEX｜JPEX申請撤銷澳洲公司註冊　立陶宛公司7月已要求撤註冊

JPEX事件持續發酵，最新JPEX申請撤銷其位於澳洲的公司註冊，另有本地傳媒報道，JPEX董事在文件上聲明，公司資產價值少於1,000澳元（折合約5,080港元）；至於去年6月時，JPEX宣稱已獲註冊立陶宛的加密貨幣牌照，但《am730》亦發現，立陶宛公司已於今年7月要求撤銷註冊。 最新21日下午，JPEX發公告表示平台無固定工作地點。 【9月21日更新】JPEX再發公告

JPEX申請撤銷澳洲公司註冊 JPEX曾在官網介紹自己為「持牌USDT交易所」，並以「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」在澳洲登記，更表示獲澳洲證券投資委員會（ASIC）頒發營運執照。《am730》發現，ASIC網站顯示公司已申請自願撤銷註冊；而《明報》報道，上述公司由董事「Jieyi Chen」已於前日申請自願撤銷註冊。 據ASIC規定，申請自願撤銷註冊需符合6項條件，包括： 公司全體人員同意撤銷

公司沒有進行業務

公司資產價值少於1,000澳元（折合約5,080港元）

公司已繳付相關款項

公司沒有未償還債務

不涉任何法律訴訟 該報道又指，Jieyi Chen已聲明符合上述條件。