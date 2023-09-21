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財經
2023-09-21 11:33:00

JPEX｜JPEX申請撤銷澳洲公司註冊　立陶宛公司7月已要求撤註冊

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JPEX｜JPEX申請撤銷澳洲公司註冊，立陶宛公司7月已撤註冊。(FB)

JPEX事件持續發酵，最新JPEX申請撤銷其位於澳洲的公司註冊，另有本地傳媒報道，JPEX董事在文件上聲明，公司資產價值少於1,000澳元（折合約5,080港元）；至於去年6月時，JPEX宣稱已獲註冊立陶宛的加密貨幣牌照，但《am730》亦發現，立陶宛公司已於今年7月要求撤註冊

最新21日下午，JPEX發公告表示平台無固定工作地點。

【9月21日更新】JPEX再發公告

JPEX申請撤銷澳洲公司註冊

JPEX曾在官網介紹自己為「持牌USDT交易所」，並以「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」在澳洲登記，更表示獲澳洲證券投資委員會（ASIC）頒發營運執照。《am730》發現，ASIC網站顯示公司已申請自願撤銷註冊；而《明報》報道，上述公司由董事「Jieyi Chen」已於前日申請自願撤銷註冊。

據ASIC規定，申請自願撤銷註冊需符合6項條件，包括：

  • 公司全體人員同意撤銷
  • 公司沒有進行業務
  • 公司資產價值少於1,000澳元（折合約5,080港元）
  • 公司已繳付相關款項
  • 公司沒有未償還債務
  • 不涉任何法律訴訟

該報道又指，Jieyi Chen已聲明符合上述條件。

JPEX立陶宛公司7月已要求撤註冊

此外，JPEX去年6月曾發公告，稱平台旗下公司「 JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM UAB」，已取得立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運者註冊許可。《am730》於立陶宛國家企業登記中心查詢，發現今年7月14日時已要求撤銷公司註冊（Patalpų、kuriose registruota buveinė、savininko prašymas dėl buveinės išregistravimo）。現時JPEX該份「取得立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運者註冊許可」公告已在網站下架。

JPEX：無固定工作地點

JPEX周四（21日）發聲明指，實體公司架構是推廣加密貨幣的阻礙，故JPEX並無固定的工作地點，並暗示香港地區未有招聘員工。 

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