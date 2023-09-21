JPEX｜JPEX申請撤銷澳洲公司註冊　立陶宛公司7月已要求撤註冊

JPEX事件持續發酵，最新JPEX申請撤銷其位於澳洲的公司註冊，另有本地傳媒報道，JPEX董事在文件上聲明，公司資產價值少於1,000澳元（折合約5,080港元）；至於去年6月時，JPEX宣稱已獲註冊立陶宛的加密貨幣牌照，但《am730》亦發現，立陶宛公司已於今年7月要求撤銷註冊。
最新21日下午，JPEX發公告表示平台無固定工作地點。
【9月21日更新】JPEX再發公告
JPEX申請撤銷澳洲公司註冊
JPEX曾在官網介紹自己為「持牌USDT交易所」，並以「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」在澳洲登記，更表示獲澳洲證券投資委員會（ASIC）頒發營運執照。《am730》發現，ASIC網站顯示公司已申請自願撤銷註冊；而《明報》報道，上述公司由董事「Jieyi Chen」已於前日申請自願撤銷註冊。
據ASIC規定，申請自願撤銷註冊需符合6項條件，包括：
- 公司全體人員同意撤銷
- 公司沒有進行業務
- 公司資產價值少於1,000澳元（折合約5,080港元）
- 公司已繳付相關款項
- 公司沒有未償還債務
- 不涉任何法律訴訟
該報道又指，Jieyi Chen已聲明符合上述條件。
JPEX立陶宛公司7月已要求撤註冊
此外，JPEX去年6月曾發公告，稱平台旗下公司「 JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM UAB」，已取得立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運者註冊許可。《am730》於立陶宛國家企業登記中心查詢，發現今年7月14日時已要求撤銷公司註冊（Patalpų、kuriose registruota buveinė、savininko prašymas dėl buveinės išregistravimo）。現時JPEX該份「取得立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運者註冊許可」公告已在網站下架。
JPEX：無固定工作地點
JPEX周四（21日）發聲明指，實體公司架構是推廣加密貨幣的阻礙，故JPEX並無固定的工作地點，並暗示香港地區未有招聘員工。