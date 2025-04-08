K Cash攻「先買後付」信用卡業務 目標發卡量逾萬張

K Cash(2483)去年底止全年純利6,375.4萬元，按年多23.6%；利息收入2.82億元，增13.2%。K Cash行政總裁李根泰表示，集團旗下三大業務中，業主貸款及私人貸款表現穩定，更預計今年仍與去年相若，或錄雙位數增長，惟中小企貨款則未見到增長空間，未來策略會較審慎。他又指，集團去年開拓先買後付(Buy Now Pay Later)的第四大業務，夥拍Visa推PayKool信用卡，目前發卡量已超過2千張，目標是今年內發卡量逾萬張。

攻年青客群 料旅遊消費分期需求大

PayKool主攻年青人市場，客戶簽帳後，可將全張月結單、或個別單一簽帳，於PayKool平台作1至5個月的分期，每月收取1厘息，並按月遞增，分期5個月收息5厘。李根泰估計，旅遊相關的消費分期需求大，因此推出今年6月底止所有機票消費可免息分期的人優惠。K Cash去年底止錄得信用卡墊款1,200萬元，利息收入140萬元。