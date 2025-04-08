K Cash攻「先買後付」信用卡業務 目標發卡量逾萬張

K Cash(2483)去年底止全年純利6,375.4萬元，按年多23.6%；利息收入2.82億元，增13.2%。K Cash行政總裁李根泰表示，集團旗下三大業務中，業主貸款及私人貸款表現穩定，更預計今年仍與去年相若，或錄雙位數增長，惟中小企貨款則未見到增長空間，未來策略會較審慎。他又指，集團去年開拓先買後付(Buy Now Pay Later)的第四大業務，夥拍Visa推PayKool信用卡，目前發卡量已超過2千張，目標是今年內發卡量逾萬張。
攻年青客群 料旅遊消費分期需求大
PayKool主攻年青人市場，客戶簽帳後，可將全張月結單、或個別單一簽帳，於PayKool平台作1至5個月的分期，每月收取1厘息，並按月遞增，分期5個月收息5厘。李根泰估計，旅遊相關的消費分期需求大，因此推出今年6月底止所有機票消費可免息分期的人優惠。K Cash去年底止錄得信用卡墊款1,200萬元，利息收入140萬元。
料樓市見底 業主及私人貨款市場續增長
去年K Cash有72%收益來自業主貸款，對於住宅樓市發展，李根泰預計已基本見底，之後會平穩。他指，觀乎住宅租金創新高已反映香港樓市仍有實質需求，相信2至3年後來港專才租約期滿後，部分會考慮置業，屆時再加上因近年發展商鮮有買地、而新盤供應回落，有機會助樓市健康發展。不過他指，非住宅單位如寫字樓仍「大鑊」，主要由於大量供應且市場未能消化；又指雖然預計舖位「應該見底」，惟由於不少舖位投資者同時大量持有寫字樓，因此仍會拖累舖位價格。
信貸虧損料回穩 質素改善令貸款息降
另外，K Cash去年信貸虧損淨額7,740萬元，按年升38.7%。李根泰預料今年信貸虧損會維持相若水平，不會惡化，主要由於集團主動調節信貸風險及因應客戶情況調節信貸利率；惟由於信貸質素改善，去年業主及私人貸款利率亦見下降。去年底止，集團無抵押業主貸款錄28厘，按年少1.1個百分點；私人貸款利率37.6厘，少2厘；中小企貸款息則上升至24.6厘，多0.5厘。
李根泰又指，信貸質素惡化的行業包括受累樓市及工程拖欠的建築業，以及以本地人生意為主的零售業。