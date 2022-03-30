KADOORIA位於九龍嘉道理道111至133號，發展商為中信泰富。入伙日期由2016年6月開始，屬於低密度大宅。KADOORIA樓高7層，不設庇護層。大樓採取頗具特色設計，每層分為4個區域，各自包括3個門牌(由嘉道理道111至133號)。

何文田位於香港九龍城區西部的谷地，旺角之東南，京士柏之北，是一個以住宅為主的社區，包括窩打老道山、何文田山道等。該區擁有多間名校，位於附近的加多利山及嘉道理道更是樹木成蔭，環境幽靜，所以何文田早已享負盛名，位置優越，既享都會繁華，並收寧靜閒適，加多利山地利環境旺中帶靜，而且私隱度高，一直備受城中不少商賈名人及演藝巨星所喜愛。

KADOORIA共提供77個分層住宅，實用面積介乎1,267至3,162方呎，單位間隔由兩至四房不等，但供應以四房戶為主打。包括：兩房連雙套房及儲物室連廁、三房連套房及儲物室連廁、三房連雙套房及儲物室連廁、三房連三套房及儲物室連廁、四房連套房及儲物室連廁、四房連雙套房及儲物室連廁、四房連三套房及儲物室連廁、四房連四套房及儲物室連廁等多種。KADOORIA標準戶共有54伙，實用面積由1,267至2,200方呎。另外有23伙特色單位。如平台戶、頂層連天台戶、連花園戶及複式戶。實用面積由1,267至3,162方呎。

配套設施方面，KADOORIA設有面積約7,655方呎住客會所；另有佔地約18,807方呎公共花園/園景區。設施完備，附設全天候約18米室內恒溫泳池、健身室、兒童遊戲室，讓您尊享閒適，樂聚天倫。更引入嶄新體感科技尊享「4 Senses」美療護理室、水療按摩設施，帶來與別不同的體驗締造極致享受。

交通方面，物業更備有116個住客車位，車位比率達1比1.5個，方便住戶自置私家車出入。而樓盤距離港鐵太子站及東鐵綫旺角東站分別亦只約6至8分鐘步程；于太子道西沿線另有多條巴士及專線小巴路線，來往港九新界多處地方。小學校網為34號，名校眾多，吸引眾多區外的家長遷入。

根據中原網站顯示，KADOORIA現時有1個放售盤，叫價6,380萬元，放盤實用呎價為40,637元。