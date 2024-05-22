KeeTa進駐香港一周年 活躍餐廳破萬間 上月宵夜單增70%

美團(3690)旗下外賣平台KeeTa進駐香港1年，集團指過去一年業績顯著增長，3月訂單份額躍居全港首位，平台每日新增下載量持續增加。截止目前，總計有超201萬用戶下載。自去年5月上線以來，平台活躍商家數月均增速超過30%，目前累計已有逾1萬家餐廳入駐，類型涵蓋中西日韓泰等多國菜式。
稱見證香港獨特飲食文化和消費環境
據行業數據顯示，今年首季香港的線上外賣需求取得顯著增長，訂單量按年增長超過40%，商品交易總額(GMV)按年增長約22%。KeeTa發言人表示，香港獨特的飲食文化和消費環境促使外賣平台不斷精進，KeeTa既是見證者，也是獲益者。過去1年，用戶、外賣員和餐廳合作夥伴們給了最大認可，KeeTa十分珍視這份信任，未來將繼續發揮平台力量，以客戶為中心，提升餐廳經營體驗及效率，關注送遞員權益，力爭成最受大家喜愛的外賣品牌和行業領導者。
KeeTa數據又顯示，下午茶和宵夜等非正餐場景，訂單量增長強勁。隨天氣轉暖，今年4月下午茶外賣訂單量較去年底增長達59%，宵夜訂單也增長了近 70%。
另外，KeeTa繼續大派優惠券，推出 「KeeTa 食指大動 賞你食餐好」大抽獎, 用戶可以於5月22日至30日期間， 每天登入KeeTa應用程式，無需任何消費便可參加抽獎，贏價值180元現金券。