KeeTa進駐香港一周年 活躍餐廳破萬間 上月宵夜單增70%

美團(3690)旗下外賣平台KeeTa進駐香港1年，集團指過去一年業績顯著增長，3月訂單份額躍居全港首位，平台每日新增下載量持續增加。截止目前，總計有超201萬用戶下載。自去年5月上線以來，平台活躍商家數月均增速超過30%，目前累計已有逾1萬家餐廳入駐，類型涵蓋中西日韓泰等多國菜式。

稱見證香港獨特飲食文化和消費環境

據行業數據顯示，今年首季香港的線上外賣需求取得顯著增長，訂單量按年增長超過40%，商品交易總額(GMV)按年增長約22%。KeeTa發言人表示，香港獨特的飲食文化和消費環境促使外賣平台不斷精進，KeeTa既是見證者，也是獲益者。過去1年，用戶、外賣員和餐廳合作夥伴們給了最大認可，KeeTa十分珍視這份信任，未來將繼續發揮平台力量，以客戶為中心，提升餐廳經營體驗及效率，關注送遞員權益，力爭成最受大家喜愛的外賣品牌和行業領導者。