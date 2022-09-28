Klook次季營業額增長3倍 宣布「0+3」後海外活動的預訂量急升

Klook指，「0+3」政策宣布後首個周末，有關海外活動的預訂量較上周同期已急增1倍。(資料圖片)

旅遊及休閒電子商務平台Klook宣布，今年第2季跨境旅遊商品的銷售額較前一季增長超過300%，是新冠肺炎疫情爆發以來增長最強勁的季度之一。該平台表示，為慶祝8周年，將陸續推出多項新功能。

隨着疫情漸放緩，消費者對旅遊的興趣也持續回升，Klook平台上旅遊商品搜尋量更較去年同期增加140%，而商品總數是疫情前的4倍，新加坡、南韓、澳洲及馬來西亞出現強力復甦趨勢，幾個Klook重點市場的跨境旅遊商品，銷售額甚至超過疫情前40%。

另香港宣布放寬入境檢疫至「0+3」當日，Klook平台上有關海外活動及旅遊資訊流量更較上周同期激增近6倍；當中日本地區各種旅遊商品，包括主題樂園、體驗行程，及交通票券等、以及相關旅遊資訊的單日瀏覽量更躍升10倍，相信亦與日本宣布將重新開放自由行的消息有密切關係。另外「0+3」政策宣布後首個周末，Klook有關海外活動的預訂量較上周同期已急增1倍，可見港人外遊意欲大大提升。

Klook執行長暨聯合創辦人林照圍表示，Klook持續與各地旅遊局展開多方合作，包括新加坡、泰國、韓國、澳洲旅遊局，重建旅客外出旅遊的信心並加速產業復甦，合作內容包括建立有趣且吸睛的旅遊內容、共同規劃開發更多新奇獨特的體驗等。

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪指，Klook將推出多種平台升級功能。其中值得注意的一項新功能是Klook將重新設計平台累積超過700萬則的用戶真實評論，作為「使用者原創性內容（UGC）」，能個人化展示更多有趣獨特的當地體驗；還將推出一項全新「Trips」功能，讓用戶可自動創建個人化的行程安排推薦，並可輕鬆分享給親朋好友。他續指，現在Klook平台上已增設海外酒店、機票預訂服務，希望進一步滿足顧客旅遊預訂的需求。