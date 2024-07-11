Klook調查：報復式旅遊告一段落 解鎖式旅遊成新主流

旅遊平台Klook今天公布最新「港人尋找旅遊意義調查」，顯示港人渴望尋找獨特和非一般的旅遊地點和體驗，而相比其他年齡層，千禧世代的香港旅客更傾向尋找「隱世」的旅遊體驗。在「報復式旅遊」的熱潮下，港人在過去一年遊遍世界各地的熱門地點和景點，當旅遊步伐在今年進一步重回正軌，他們將不再滿足於一般大眾所熟知的旅遊方式，而是會尋求更能「玩得盡興」的方法，積極發掘、解鎖嶄新和另類景點與體驗式的「解鎖式旅遊」。

60% 受訪者擬到過往未曾遊覽地方

調查顯示，55%千禧世代港人表示會在外遊時特別尋找另類甚至「隱世」的旅遊體驗，比例為不同年齡層當中最高，對千禧世代港人而言，接觸新體驗、事物和探索當地文化已經成為他們外遊時的一大重點，分別有29%及25%，遊覽景點則為20%。另外，有84%受訪港人有計劃在年底前外遊，當中每五位受訪者，便有三位、即約60%表示會跳出自己的外遊舒適圈，主動計劃到過往未曾遊覽的地方，包括新的國家，或新的城市。港人每次外遊的平均日數亦將增加，和過去一年的外遊相比， 45%受訪者表示接下來在年底前的旅程將會增加旅遊日數，當中以千禧世代和Z世代的比例為最高，分別有44%及47%。