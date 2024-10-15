Klook：Coldplay演唱會體驗套票 海外預訂佔75%

Klook公布，透過提供Coldplay演唱會體驗套票成功吸引更多旅客訪港，海外預訂的比例佔七成半；又指預售期間平台有關海外用戶預訂其他本地項目的預訂量按日躍升近20%，相關人均預訂額亦升兩成。Klook又指，於套票開賣高峰時期，系統更每秒容納近50萬用戶排隊等候。

系統每秒容納近 50 萬用戶等候

Klook香港及澳門區總經理岑皓祺(Kenny)表示，隨著音樂旅遊(Music Tourism)逐漸成為新趨勢並成為規劃外遊行程的主因之一，更多旅客會因為演唱會等音樂活動而到訪當地玩樂及消費，從而帶動整體旅遊業經濟。集團見證到超過50萬個來自世界各地的用戶線上排隊預購演唱會套票，感謝Coldplay樂迷的耐心等待和支持，並期待為明年4月到訪香港的大家，提供更多獨特的當地旅遊行程和體驗。相信是次樂壇盛事將進一步推動旅客訪港。