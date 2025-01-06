Labubu炒價下跌？大摩話你知點解！建議趁低吸納泡泡瑪特

受惠手辦玩具Labubu爆紅而股價大升的泡泡瑪特(9992)今日由高位回吐6.1%或5.75元，至88.45元。摩根士丹利發表報告指，市場擔心Labubu炒價下跌而令泡泡瑪特股價受壓，惟該行認為集團今年銷售額仍可增長35%，為該行覆蓋研究的大型消費股中增長最快速，而海外銷售及盈利或佔逾50%，認為其估值溢價是合理，因此建議投資者逢低吸納。

泡泡瑪特擬滿足 70% 至 80% 「實際需求」

大摩指，「黃牛」囤積缺貨商品令人氣IP炒價飆升，削弱了忠實粉絲的體驗，惟即使受歡迎產品嚴重缺貨，惟泡泡瑪特去年第三季仍錄逾1.2倍的銷售增長。該行指，泡泡瑪特的策略是滿足受歡迎產品70%至80%「實際需求」(actual demand)，同時以輕微短缺(slight shortage)保持人氣，因此自去年10月下旬積極補貨，並引致「黃牛」急於去庫存，並導致炒價下跌。