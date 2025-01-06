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財經
2025-01-06 21:10:43

Labubu炒價下跌？大摩話你知點解！建議趁低吸納泡泡瑪特

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Labubu炒價下跌？大摩話你知點解！建議趁低吸納泡泡瑪特

大摩指，Labubu炒價下跌反而有利泡泡瑪特。(網上圖片)

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受惠手辦玩具Labubu爆紅而股價大升的泡泡瑪特(9992)今日由高位回吐6.1%5.75元，至88.45元。摩根士丹利發表報告指，市場擔心Labubu炒價下跌而令泡泡瑪特股價受壓，惟該行認為集團今年銷售額仍可增長35%，為該行覆蓋研究的大型消費股中增長最快速，而海外銷售及盈利或佔逾50%，認為其估值溢價是合理，因此建議投資者逢低吸納。

泡泡瑪特擬滿足70%80%「實際需求」

大摩指，「黃牛」囤積缺貨商品令人氣IP炒價飆升，削弱了忠實粉絲的體驗，惟即使受歡迎產品嚴重缺貨，惟泡泡瑪特去年第三季仍錄逾1.2倍的銷售增長。該行指，泡泡瑪特的策略是滿足受歡迎產品70%80%「實際需求」(actual demand)，同時以輕微短缺(slight shortage)保持人氣，因此自去年10月下旬積極補貨，並引致「黃牛」急於去庫存，並導致炒價下跌。

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Labubu炒價下跌？大摩話你知點解！建議趁低吸納泡泡瑪特 Labubu炒價下跌？大摩話你知點解！建議趁低吸納泡泡瑪特

炒價下跌反而有利官方渠道銷售

該行認為，市場對炒價下跌的擔憂過度，主要由於價格下跌亦由供應增加帶動，而非需求減少；而若產品在官方渠道增加供應，消費者更願意直接向泡泡瑪特購買。大摩認為，泡泡瑪特去年第四季的銷售增長，或較其早前預測的1.2倍至1.25倍更大。

料東南亞續增長 下一個爆發點在美國

大摩又估計，泡泡瑪特在2025年銷售增長有35%，當中內地增長12%，海外大升69%。至於東南亞(新加坡除外)商店數目，或由目前1012家，增至今年約20家，尤其對印尼、越南及菲律賓有明顯積極影響。另外，美國亦會是重點成長地區，門市數量或從約20家，增至今年40多間。

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