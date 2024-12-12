Lawson便利店進軍香港？ 本月成功註冊商標但有一變數

日本連鎖便利店Lawson(羅森)是當地三大便利店之一，僅次於7-Eleven和FamilyMart，在日擁有超過1.4萬間分店，除了當地人外也是許多香港人遊日必去食炸雞的地方。近日傳出Lawson有意拓展亞洲市場，有網民發現Lawson在今年8月底提交了香港的商標註冊申請，申請亦已於12月6日獲得接納，意味除非只是以防有人冒認而提早註冊外，Lawson隨時可以在港開業。另外台灣傳媒指Lawson近日亦於台灣申請類似商標註冊。

根據香港知識產權署的記錄，Lawson多年前亦曾在港註冊多個商標，今年8月26日亦有在港遞交商標註冊申請，包括「LAWSON STATION」、「LAWSON」及「羅森」等商標，申請人為KABUSHIKI KAISHA LAWSON，所在國家為日本，有關商標已於12月6日獲批。根據Lawson最新年報，目前旗下所經營的海外店舖多達7344間，當中自1996年登陸中國內地後，門市為6288間，排第2多的地區是印尼，有722間，第3是泰國，有188間。

網民冀「唔使去日本都有得食炸雞」 有香港網民對消息感興奮，尤其希望Lawson馳名炸雞及日本製造人氣食品能登陸香港，「唔使去日本都有得食」，但亦有人看法謹慎呼籲冷靜，因為註冊商標不一定意味在香港開店，有可能只是例行註冊，為防範當地出現侵權產品或商店的法律程序。