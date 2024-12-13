Lawson便利店香港台灣註冊商標惹猜測 日本總部：沒計劃進軍台灣(更新)

日本連鎖便利店Lawson(羅森)是當地三大便利店之一，僅次於7-Eleven和FamilyMart，在日擁有超過1.4萬間分店，除了當地人外也是許多香港人遊日必去食炸雞的地方。近日傳出Lawson有意拓展亞洲市場，有網民發現Lawson在今年8月底提交了香港的商標註冊申請，申請亦已於12月6日獲得接納，意味除非只是以防有人冒認而提早註冊外，Lawson隨時可以在港開業。另外台灣傳媒指Lawson亦於今年8月在台灣申請類似商標註冊。

【更新官方回應】

不過日本Lawson總部回覆台媒《財訊》時回應，公司基於保護商標權的立場，都會在各個國家及地區登錄商標，這次於台灣申請商標也是其中一環，強調並非有具體擴展分店計劃。