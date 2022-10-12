LME叫停鎳交易 兩對沖基金入稟覆核受理

港交所（388）旗下倫敦金屬交易所（LME）今年3月突然叫停鎳交易，並取消部分已完成交易的風波持續。外電報道，倫敦高等法院已批准兩間對沖基金Elliott Investment及Jane Street入稟起訴LME，就鎳合約交易被取消的爭議提出司法覆核。兩間對沖基金認為LME取消已執行的鎳合約交易屬非法行為，Elliott索賠4.56億美元（約35.56億港元），Jane Street則要求賠償1500萬美元（約1.17億港元）。

LME發言人回覆《彭博社》查詢時證實，倫敦高等法院已批准相關訴訟，但強調法院的決定為程序上做法，並不代表已認同入稟方的看法。發言人稱，LME將繼續準備辯護，期待適時提出自身論點。

LME鎳價在3月上旬急升，內地鎳礦巨頭青山控股遭挾淡倉而錄得巨虧，當時LME認為鎳市場失序，故決定暫停所有鎳合約交易逾一星期，並取消價值數十億美元的交易。此舉造成青山控股免險被追加巨額保證金的壓力，但對沖基金和其他市場參與者已成交的高利潤合約卻被取消。故此，兩間對沖基金於6月就LME決定提出司法覆核。

司法覆核一般用於挑戰公共機構決定是否合法，儘管LME為港交所旗下的私人公司，但LME金屬市場上履行監管職能，過去亦曾遭司法覆核申索。除此之外，LME正面臨對沖基金AQR Capital Management在內的多間公司的法律訴訟，該公司於9月向倫敦商業法庭提出訴訟。