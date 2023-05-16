LME：4月鎳交易量按年升6成　不會對俄羅斯金屬實施禁令

倫敦金屬交易所行政總裁（LME）亞洲金屬研討會今（16日）展開，倫敦金屬交易所行政總裁張柏廉表示，自交易所3月恢復鎳期貨在亞洲市場交易後，4月鎳交易量按年升6成，亦重申不會對俄羅斯金屬實施禁令。
LME不會對俄國金屬實施禁令
張柏廉表示，LME 4月鎳交易量按年上升6成及按月上升1成，反映已逐步重建市場信心；他又回應去年因為取消鎳交易而面對的訴訟，指交易所正以適當方式處理，並強調去年採取的行動正確，因有必要對維護市場利益穩定。
張柏廉亦重申，交易所的任何主要客戶地區未有制裁俄羅斯金屬，因此LME不會對俄羅斯鋁、鎳和其他金屬實施禁令。
中國城市化發展將推動對基本金屬需求
同場的港交所主席史美倫致辭時指，中國經濟正有力地引領亞洲下一階段增長，隨著中國穩步推進城市化，以及綠色和能源轉型，有關的製造業、基礎設施發展將推動國內對基本金屬的需求，例如鋼、鐵和銅。
而於港交所行政總裁歐冠昇則在致辭中表示，提及LME新合同成交量增加，未來會繼續擴開發新產品和服務；也指出去年鎳市場充滿挑戰，LME已採取一系列額外措施，增強市場彈性，確保市場長期健康和具有效率，未來會繼續尋求符合市場整體利益的方案，加強和提升交易所對市場的吸引力。