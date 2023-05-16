LME：4月鎳交易量按年升6成　不會對俄羅斯金屬實施禁令

倫敦金屬交易所行政總裁（LME）亞洲金屬研討會今（16日）展開，倫敦金屬交易所行政總裁張柏廉表示，自交易所3月恢復鎳期貨在亞洲市場交易後，4月鎳交易量按年升6成，亦重申不會對俄羅斯金屬實施禁令。

LME不會對俄國金屬實施禁令

張柏廉表示，LME 4月鎳交易量按年上升6成及按月上升1成，反映已逐步重建市場信心；他又回應去年因為取消鎳交易而面對的訴訟，指交易所正以適當方式處理，並強調去年採取的行動正確，因有必要對維護市場利益穩定。

張柏廉亦重申，交易所的任何主要客戶地區未有制裁俄羅斯金屬，因此LME不會對俄羅斯鋁、鎳和其他金屬實施禁令。