LOONG 9成軍遭網民恥笑　拆解《亞洲超星團》「課金」賺錢模式

TVB與優酷合辦的綜藝選秀節目《亞洲超星團》日前在澳門舉行「成團之夜」，並宣布將推出新男團「LOONG 9」。「LOONG 9」成軍之際名稱遭網民恥笑，不過，這些選秀背後的「課金」賺錢模式，卻令製作公司賺大錢，以下《am730》將拆解《亞洲超星團》的賺錢模式。

據《亞洲超星團》節目顯示，《亞洲超星團》第二輪投票中，1個月內的網絡投票，合計收集了4,477,676的星耀值。若減去100萬的獎勵星耀值，單計「助力」投票，已收取粉絲及觀眾至少50萬港元的款項。

據《亞洲超星團》網站顯示，「星耀值」共分5個值錢，其中最便宜的140「星耀值」星星組合，售價3美元（折合約23.46港元）；而最昂貴的10,000「星耀值」星星組合，則售200美元（折合約1,563.96港元）。

《亞洲超星團》節目採取投票模式，呼籲觀眾為心愛的選手投票，而比賽共分三輪投票，節目中稱投票為「助力」，粉絲觀眾可以「星耀值」（星星）作為手中一票，不斷為選手增值，令選手的排名躍升。

有粉絲控訴大會「詐騙」

由於投票涉及「課金」，故不少觀眾為博心儀選手勝出比賽，都不惜一切投放大量金錢，更被粉絲稱「詐騙」。有指節目在公布賽果時，有兩名女粉絲突然衝到控制台後方，並自稱「課金」18萬，結果3位香港代表入圍，心儀的選手卻未有入圍，大鬧節目造馬，引起現場一度混亂，最後要由澳門警察出面調停。

內地官方曾譴責此類經營手法

過去數年，內地官方亦曾不時譴責此類節目的經營手法。2019年，內地選秀節目《青春有你》，曾因規定若要為偶像們投票助力，需購買贊助商蒙牛公司的「真果粒」牛奶，並掃描樽蓋內的二維碼（QR code），但當時內地粉絲為給偶像投票，買完牛奶後便將大量牛奶倒掉，僅保留可用於投票的樽蓋。

當時官媒《新華社》一度發文批評指，「別把年輕人帶溝裏」，並點名《青春有你3》節目，其後北京市廣電局亦責令負責製作的公司「愛奇藝」，暫停《青春有你3》節目錄製、並認真核查整改；蒙牛公司「真果粒」發言人亦在微博致歉。