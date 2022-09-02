Lululemon季度銷售增近3成客流量強勁 盤後升9.7%

儘管通脹影響多個零售商的銷售，但是Lululemon Athletica Inc.昨公布季度收益和收入卻超預期，並調高全年預測，刺激股價上升約9%。
Lululemon季度淨銷售額增長 29% 至 18.7 億美元，較市場預期高約5%，同店銷售額增長23%，亦高於市場預期的17.6%。該公司表示，即使通脹飆升抑制了消費者的支出，實體店和網上的客流量依然強勁。Lululemon 擁有較高收入的客戶群，似乎大多不受通脹壓力的影響。
Lululemon 亦已連續兩個季度提高其指引。首席財務官Meghan Frank在新聞稿中表示，儘管宏觀環境面臨挑戰，但其商店和電子商務網站的客流量仍然強勁。管理層在電話會議上補充，商店客流量增加 30% 以上，電子商務客流量增加超過 40%。該公司希望通過即將推出的會員計劃來提高客戶忠誠度。流量增長並非因為促銷計劃或產品減價。
商店客流量增加 3成以上 網上更增逾4成
會員計劃於第一季度末宣布。它有一個免費套餐和一個每月 39 美元的付費套餐，讓訂閱者可以提前獲得產品掉落和獨家物品，以及參加面對面活動的邀請。
公司行政總裁Calvin McDonald，「我們沒有改變我們的促銷節奏，我們沒有計劃這樣做。」
Lululemon調高全年展望，現在預計 2022 年的收入在 78.65 億美元至 79.40 億美元之間，高於上一季度時預期的 76.10 億美元至 77.10 億美元。公司維持從 2021 年到 2026 年淨收入倍翻至 125 億美元的長期前景。該計劃包括擴大其男裝業務、鞋類和會員制健身課程。在春季宣布該計劃後，一些分析師對 Lululemon 實現崇高的長期目標的能力持懷疑態度。