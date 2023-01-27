LVMH去年收入盈利雙雙破紀錄 Louis Vuitton品牌銷售歷史性突破200億歐元

擁有多個奢侈品牌的LVMH公布最新業績，2022年全年收入及盈利均破紀錄，收入錄得790億歐元，純利亦達到140億歐元，主要由歐洲、美國及日本本地客戶的強勁需求及國際旅遊復甦所帶動。

集團旗下的殿堂級品牌Louis Vuitton，全年銷售首次突破200億歐元，佔全集團收入約四分之一，並較2018年收入倍翻。除此以外，有分析員指出，Christian Dior、Celine、Fendi、Loro Piana、Loewe、Marc Jacobs等多個品牌收入及利潤亦創新高。

剛於去年底取代Tesla行政總裁馬斯克成為全球首富的LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）表示，若今年初以來的趨勢不變，2023年將是另一個很好的一年。「我們的產品保持非常良好的銷售」。對於中國市場，阿爾諾指內地重新開放後，富裕消費者已重返商店，完全有理由對中國充滿信心，對未來一年保持樂觀態度。

Arnault：2023 年將是另一個好年

LVMH第四季收入按年上升9%至227億歐元，優於市場預期，惟升幅低於首三季的20%增長，主要由於中國期內因為疫情封城，及其後結束清零政策後疫情迅速蔓延所造成的影響，令當地收入第四季顯著下降。

LVMH擁有超過75個品牌，廣及香檳、皮具、珠寶及其他奢侈品，除了知名的服裝品牌外，亦包括Moet Hennessy、Tiffany及Tag Heuer等最新市值已升至4,000億歐元。