LVMH市值逼近5000億美元　CEO身家再超馬斯克重登世界首富

法國奢侈品集團LVMH首季銷售增長強勁，周四（14日）股價漲逾5%，創歷史新高，躋身全球企業前十強行列，並有望成為首家市值達5,000億美元的歐洲企業，同時推高集團CEO阿諾特（Bernard Arnault）的身家升值，超逾Tesla CEO馬斯克，重登世界首富。

LVMH CEO身家返2100億美元

今年以來，LVMH股價累計漲幅達到30%，使公司市值達到4,860億美元，而集團CEO阿諾特（Bernard Arnault）的身家亦升值120億美元，達到近2,100億美元（折合約1.64萬億港元），創歷史新高，再進一步鞏固其全球首富地位。

有分析指，LVMH等奢侈品股對歐洲股市的影響，相當於科技股對美國股市的角色，即使經濟起起落落，奢侈品股也能保持增長。

安盛投資管理公司歐洲股票策略主管Gilles Guibout表示，LVMH股價表現強勁，說明全球富人崛起，和社會兩極分化現象。奢侈品行業正在經歷強勁增長。