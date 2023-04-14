LVMH市值逼近5000億美元　CEO身家再超馬斯克重登世界首富

法國奢侈品集團LVMH首季銷售增長強勁，周四（14日）股價漲逾5%，創歷史新高，躋身全球企業前十強行列，並有望成為首家市值達5,000億美元的歐洲企業，同時推高集團CEO阿諾特（Bernard Arnault）的身家升值，超逾Tesla CEO馬斯克，重登世界首富。
LVMH CEO身家返2100億美元
今年以來，LVMH股價累計漲幅達到30%，使公司市值達到4,860億美元，而集團CEO阿諾特（Bernard Arnault）的身家亦升值120億美元，達到近2,100億美元（折合約1.64萬億港元），創歷史新高，再進一步鞏固其全球首富地位。
有分析指，LVMH等奢侈品股對歐洲股市的影響，相當於科技股對美國股市的角色，即使經濟起起落落，奢侈品股也能保持增長。
安盛投資管理公司歐洲股票策略主管Gilles Guibout表示，LVMH股價表現強勁，說明全球富人崛起，和社會兩極分化現象。奢侈品行業正在經歷強勁增長。
首季銷售增長強勁
LVMH今年第一季度營業收入為210.35億歐元（折合約1,827億港元），較去年同期增長17%。按地區區分，除日本外其他亞洲市場一季度營收按年大增37%，在各地區中表現增勢最猛。
LVMH表示，亞洲市場在防疫限制取消後經歷了顯著的反彈；歐洲和日本市場的增長勢頭強勁，受益於當地顧客和國外遊客的強勁需求；美國市場繼續增長，表現穩定。
首季LVMH在美國、除法國以外其他歐洲地區和日本的營收分別同比增長23%、14%和7%，在法國本土營收增長7%。