熱門搜尋:
鄭佩佩離世 書展2024 巴黎奧運 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-07-22 08:00:00

M7季績成美股風向標 Tesla與Google母企周二揭序幕

分享：
M7季績成美股風向標 Tesla與Google母企周二揭序幕

Tesla本月明顯反彈逾兩成。(資料圖片)

美股即將踏入第二季季績高峰，當中備受關注的科技7大巨頭(M7) 成績表為焦點之一，市場普遍希望從中窺探近年的這股人工智能(AI)狂潮能否持續，並普遍有較高期望。至於美國時間本周本收市後，TeslaGoogle母企Alphabet將齊齊公布季績，成為本周最受關注的事項之一。

Tesla上季盈利料退倒三成

Tesla本月明顯反彈逾兩成。集團首季利潤遜色，為2021年次季以來表現最差，早前公布的第二季汽車產量及交付數據亦顯示，上季產量及銷量仍分別按年少14%5%，至分別41.08萬輛及44.4萬輛。目前分析員預期Tesla第二季每股盈利或錄0.62美元，較第一季的0.37美元大增，但按年仍少逾三成；至於今年每股盈利預測為0.63美元。

adblk5

另外，市場亦關注Tesla的無人駕駛的士推出時間表；未來新車推出的進度；以及早前曾提出在在內地推出0息分期買車計劃，目前的進度如何。

M7季績成美股風向標 Tesla與Google母企周二揭序幕

Alphabet第二季每股盈利料增28.5%。(資料圖片)

Alphabet每股盈利料增28.5%

至於同日放榜的Alphabet，有分析預期第二季每股盈利1.85美元，按年多28.5%，營業收入705.5億美元，增13.7%。目前市場持續關注其訴訟及相關費用不斷增加；另外亦看好其AI聊天機器人的整合，並如何可以從中套利。