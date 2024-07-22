M7季績成美股風向標 Tesla與Google母企周二揭序幕

美股即將踏入第二季季績高峰，當中備受關注的科技7大巨頭(M7) 成績表為焦點之一，市場普遍希望從中窺探近年的這股人工智能(AI)狂潮能否持續，並普遍有較高期望。至於美國時間本周本收市後，Tesla及Google母企Alphabet將齊齊公布季績，成為本周最受關注的事項之一。

Tesla 上季盈利料退倒三成

Tesla本月明顯反彈逾兩成。集團首季利潤遜色，為2021年次季以來表現最差，早前公布的第二季汽車產量及交付數據亦顯示，上季產量及銷量仍分別按年少14%及5%，至分別41.08萬輛及44.4萬輛。目前分析員預期Tesla第二季每股盈利或錄0.62美元，較第一季的0.37美元大增，但按年仍少逾三成；至於今年每股盈利預測為0.63美元。