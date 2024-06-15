Mastercard推出二維碼支付功能　讓國際旅客於內地使用｜電子支付

Mastercard表示，與北京市文化和旅遊局啟動「無價北京」活動，是次雙方自2012年首次達成合作至今簽署的第三份合作協議，彰顯公私營合作提升旅遊業的力量，亦重申雙方致力為到訪內地的旅客提供難忘無價體驗的共同願景。

Mastercard指，最近推出「Pay Like a Local」支付便利化項目，提供簡易便捷的支付方式，讓旅客能夠透過二維碼支付數以千萬計的商戶，擴大國際銀行卡的覆蓋程度。