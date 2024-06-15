Mastercard推出二維碼支付功能　讓國際旅客於內地使用｜電子支付

Mastercard表示，與北京市文化和旅遊局啟動「無價北京」活動，是次雙方自2012年首次達成合作至今簽署的第三份合作協議，彰顯公私營合作提升旅遊業的力量，亦重申雙方致力為到訪內地的旅客提供難忘無價體驗的共同願景。
Mastercard指，最近推出「Pay Like a Local」支付便利化項目，提供簡易便捷的支付方式，讓旅客能夠透過二維碼支付數以千萬計的商戶，擴大國際銀行卡的覆蓋程度。
而Mastercard亦與網聯清算有限公司（NetsUnion Clearing Corporation）的合資企業萬事網聯 （Mastercard NetsUnion）於 今年5月起，在內地處理透過當地銀行發行的Mastercard卡進行交易，並推出境内外通用的Mastercard卡。
Mastercard首席市場推廣及傳訊總監兼醫療部門總裁Raja Rajamannar表示，Mastercard致力於搭建橋樑，在地區與地區之間、人與人之間、悠久與新潮之間建立連結；北京市文化和旅遊局局長楊爍表示，北京市高度重視入境旅遊發展，推出了一系列提升國際服務的措施，上線了新版國際版門戶網站，聚焦重點領域，基於「食、住、行、遊、購、娛、 醫、學」八大場景全面優化支付服務。