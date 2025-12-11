Mastercard料香港明年實質GDP按年增2.5%。

Mastercard經濟研究院發布了2026年年度經濟展望報告，預計2026年全球實質本地生產總值(GDP)升幅將輕微放緩0.1%至3.1%；香港實質GDP按年增長2.5%；而中國內地經濟則增長4.5% ，隨著下一份五年規劃預期公布降息和具針對性的財政措施，「新消費」類別（包括美容健康、生活時尚升級和粉絲收藏品）將獲得推動力，使全年消費勢頭逐步增強。

Mastercard經濟研究所指出，2026年全球經濟前景將由風險與機遇並存的雙重因素塑造。財政刺激措施和快速的科技進步──特別是人工智能融入商業營運──預計將成為經濟增長的主要推動力，惟不同地區受益程度不一。同時，持續的地緣政治緊張局勢和供應鏈重組持續為各地區造成不同的影響，加劇貿易和生產的不確定性。科技進步幅度不均可能會為一些市場帶來政策和增長的障礙。