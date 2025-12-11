Mastercard料香港明年實質GDP按年增2.5%。

Mastercard經濟研究院發布了2026年年度經濟展望報告，預計2026年全球實質本地生產總值(GDP)升幅將輕微放緩0.1%至3.1%；香港實質GDP按年增長2.5%；而中國內地經濟則增長4.5% ，隨著下一份五年規劃預期公布降息和具針對性的財政措施，「新消費」類別（包括美容健康、生活時尚升級和粉絲收藏品）將獲得推動力，使全年消費勢頭逐步增強。
Mastercard經濟研究所指出，2026年全球經濟前景將由風險與機遇並存的雙重因素塑造。財政刺激措施和快速的科技進步──特別是人工智能融入商業營運──預計將成為經濟增長的主要推動力，惟不同地區受益程度不一。同時，持續的地緣政治緊張局勢和供應鏈重組持續為各地區造成不同的影響，加劇貿易和生產的不確定性。科技進步幅度不均可能會為一些市場帶來政策和增長的障礙。
儘管這些不利因素，Mastercard經濟研究所預期2026年亞太地區GDP增長將維持穩定。通脹放緩、貨幣政策的支持，以及多個市場錄得的實質收入上升均有助改善家庭狀況，並鞏固區內的整體穩定性。消費者將繼續保持科技驅動和價值意識，優先考慮旅行和現場體驗等有意義的時刻，同時對必需品的價格保持敏感。旅遊業持續是強勁的經濟引擎，出境和區內旅遊均呈現增長動能。
Mastercard亞洲首席經濟學家David Mann表示，考慮到亞太地區在全球貿易中的核心地位，在關稅不明朗因素和供應鏈轉移威脅到國際商貿之際，亞太地區展現出非凡的韌性。區內消費者對前景普遍樂觀，凸顯了2026年一個特徵：雖然貿易重組和技術變革主導著全球格局，但亞太地區大部分市場的微觀經濟狀況正在改善。對於企業而言，密切關注這些潛在的需求趨勢至關重要。
儘管前景大致樂觀，David Mann認為，亞太地區在2026年仍面臨一系列複雜的風險，包括持續的貿易碎片化和關稅壓力，以至外部衝擊，以及科技應用進度不平衡。各地政府和企業如何應對這些挑戰，將對下一階段的增長提供指向。適應力、對數碼準備的投資，以及對消費者不斷演變的需求的把握能力，將是成功的關鍵。